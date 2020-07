Pep Guardiola insinuó que Sergio Agüero puede irse del Manchester City y disparó una ola de rumores

Compartir

El Manchester City está a punto de iniciar una nueva etapa ya que debido al castigo impuesto por la UEFA, no podrá disputar las próximas dos ediciones de la Champions League ni de ninguna otra competición continental organizada por el ente europeo. Además, ya no tiene posibilidades de coronarse campeón de la Premier League, torneo que fue conquistado por el Liverpool, y es por eso que los dirigentes ya comienzan a preparar el futuro.

En conferencia de prensa, el entrenador español anticipó que el equipo sufrirá cambios en sus nombres propios en los próximos mercado de pases pero que esto no debe ser una señal de alarma para nadie, ya que es algo que suele suceder a menudo en cualquier equipo.

“Tenemos que reconstruir. Sucede en clubes de todo el mundo. Tenemos que aceptarlo y tomar las decisiones correctas para tratar de mantener el nivel que tenemos. Tenemos jugadores excepcionales, pero después de que termine la temporada, reflexionaremos“, sostuvo en la previa del encuentro ante el Liverpool por la jornada 32 de la Premier League.

En este marco, el técnico recordó que hay futbolistas cuyos vínculos están por expirar por lo que su final podría estar cerca: “Fernandinho y Sergio (Agüero) tienen un año más de contrato. No sé sí lo extenderán o no. Algunos jugadores deben ser reemplazados, pero no es un desastre o algo grande, es solo parte del fútbol”.

La frase de Guardiola disparó de inmediato los rumores sobre la posible salida del delantero argentino que quedará libre en junio de 202. Vale recordar que el futbolista surgido de la cantera de Independiente llegó al City para la temporada 2011/12 y se ha convertido en un ídolo, obteniendo 15 títulos y transformándose el máximo artillero de la historia del club con 254 goles.

Pero el Kun tiene ya 32 años y eso puede pesar en su contra a la hora del club de tomar una decisión, sobre todo porque los otros delanteros del plantel como Gabriel Jesús, Raheem Sterling y Leroy Sané, no superan los 25 años. Si bien siempre ha manifestado sus intenciones de retirarse en Independiente, también es cierto que quiere ser parte de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022, por lo que su regreso hacia la Argentina podría demorarse algún tiempo más.

Actualmente, Agüero se está recuperando de una operación en su rodilla derecha tras una lesión de menisco externo que sufrió en el partido entre el Manchester City y el Burnley. El delantero argentino, tras un encontronazo de Benjamin Mee, quedó sentido y unos minutos más tarde debió ser reemplazado por el brasileño Gabriel Jesús.