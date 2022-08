Personal de salud del Hospital Central piden mejoras laborales y aumento salarial

Compartir

En una asamblea realizada en el nosocomio, el personal de salud presentó un escrito con los reclamos laborales que van desde la recategorización y carrera sanitaria hasta un 40% de aumento salarial. «Los personales somos jornalizados hace 35 años, necesitamos pasar a planta permanente», expresó Fátima Aquino, enfermera delegada de los trabajadores, al Grupo de Medios TVO.

«La nota tiene puntos importantes, como por ejemplo que un auxiliar de enfermería, servicio general, mantenimiento, lavadero y otros servicios administrativos, que tienen una carrera vertical, que se cumpla la carrera sanitaria que es para que vayan ascendiendo, que cambien de categoría cada cuatro años como los policías, hace años que no se cumple. Los que somos licenciados tenemos una carrera horizontal y tenemos que ir ascendiendo también pero tampoco pasa; hay gente que tiene posgrado y el Ministerio no reconoce ese título para no pagar más», detalló Aquino.

Uno de los puntos principales de los reclamos que llevan adelante es precisamente la carrera sanitaria y su cumplimiento ya que, según señalaron en la Asamblea, no se otorgan los ascensos correspondientes. Esto también repercute en la recategorización de los trabajadores del principal nosocomio de la provincia.

«Por otro lado está el tema de la recategorización masiva, se paga cuando llega el título pero no te recategorizan, seguís con la misma categoría. Hay gente que tiene 35 años de servicio y sigue con la misma categoría; los personales somos jornalizados hace 35 años, necesitamos pasar a planta permanente», reclamó la delegada.

Este punto en particular afecta directamente los haberes del personal que debe hacer guardias extras para tener mayores ingresos a fin de mes. Para ejemplo, indicaron que un auxiliar que tiene 38 años de servicio, percibe prácticamente lo mismo que otro que recién ingresa al sistema de salud, unos $55.000. Por ello también solicitan un aumento salarial del 40%.

«Pedimos un aumento salarial del 40%. Desde que entramos nos descuentan las horas extras o las guardias para nuestro aporte jubilatorio, sin embargo cuando te jubilas solamente sirven 10 años de lo que se aportó, para qué descuentan las horas de 38 años de servicio si solamente el Estado reconoce eso», planteó Aquino.

Por el momento, una vez presentado el escrito, los 5 delegados gremiales que tienen los trabajadores del hospital, esperan 15 días por una respuesta. De no ser favorable, no se descarta una manifestación en los alrededores de la institución, ya que consideran que las irregularidades repercute también en la falta de profesionales.

«Nosotros somos tres enfermeros en un turno, el personal de salud debería jubilarse a los 25 años de servicio, que ingrese gente nueva, hay gente mayor que tiene que estar haciendo tareas de administración. Es una triste realidad porque no alcanza el sueldo y hay que hacer horas extras, no se cobra lo que nos corresponde por resolución ministerial», concluyó Aquino en este aspecto.

