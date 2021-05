Pese a la Fase 1, en Clorinda comerciantes atienden al público hasta las 19 horas

Compartir

Pedro Ortiz, Presidente de la Cámara de Comercio de Clorinda y Vicepresidente de la Federación Económica de Formosa contó que el Intendente de la segunda ciudad, Manuel Celauro dejó que los comercios mayoristas puedan abrir sus puertas hasta las 13 horas, y los comercios minoristas hasta las 19 horas; “esta fue una atención que tuvo con nosotros, de dejarnos abrir con los protocolos como corresponde”, resaltó.

“Si bien las medidas de restricción con los comercios que toman las autoridades no es sencilla, porque hoy no se puede liberar todo, también para nosotros es difícil porque la gente necesita trabajar y todos los días tienen que hacer algo para que llegue el alimento a su casa. Esta no es una situación fácil de poner en equilibrio esto, tanto por la pandemia como de la economía”, expresó el Presidente de la Cámara de Comercio de Clorinda.

Ortiz, explicó que “acá en Clorinda nos estamos amañando, los comercios mayoristas atienden desde las 8 horas hasta las 13 horas, y los comercios minoristas desde las 8 horas hasta las 13 horas y desde las 16 horas hasta las 19 horas. Si bien no estamos bien, pero la vamos sobrellevando, esto fue una atención que tuvo con nosotros el Intendente de Clorinda, de dejarnos por lo menos abrir con los protocolos como corresponde”.

“Ahora es cuestión de aguantar porque esta pandemia cada vez es más peligrosa, y en Clorinda la gente tomó conciencia y ahora nos estamos cuidando más, porque esto es muy peligroso y hay que cuidarse y cuidar a la personas tomando todas las medidas”, señaló.

Asimismo aseguró que “fue una aceptada decisión del Intendente de darle un poco más de libertad a los comercios minoristas, porque la venta para ellos no es tan sencilla. Hay comerciantes que están trabajando bien como hay otros que no están vendiendo nada, y hasta algunos tuvieron que cerrar, la situación no es fácil en este contexto la gente ya no sale porque se cuida”.

Sobre el subsidio que el Gobierno lanzó para que los comerciantes minoritas no paguen impuestos en el mes de mayo, indicó que no tienen novedades al respecto, “pero si los comercios se abren van a poder abonar sus facturas y no van a necesitar ningún subsidios, porque el alma de la economía nuestra es el comercio”, sin embargo, contó que Renta les da una posibilidad de pago a los que están atrasado o tiene deuda, “nos hacen una financiación de 36 meses sin intereses”.

Al consultarle sobre los locales que cerraron, Ortiz, señaló que esto se dio por la pandemia y la situación económica que se vive, “para abrir un negocio tiene un costo fijo que todo los meses hay que pagar, como la luz, teléfono, empleados, gasto de limpieza entre otros, y esto si no hay ventas no podes mantener”.

