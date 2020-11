Pese a que Anses extendió suspensión de la fe de vida hasta fin de año, algunos la deberán realizar

Compartir

En el marco de la Resolución 389/2020 publicada en el Boletín Oficial, la ANSES prorrogó hasta el 31 de diciembre la suspensión del trámite de supervivencia / fe de vida para el cobro de las jubilaciones y pensiones de noviembre y diciembre. Esto significa que los beneficiarios no deben concurrir a los bancos para hacer el trámite. Pese a esto, habrá quienes sí la deberán realizar, según explicó el titular del organismo en Formosa, Ricardo Oviedo.

“Se prorrogó la suspensión del trámite de actualización de fe de vida de todos los jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino y también de las pensiones no contributivas durante noviembre y diciembre de este año, es decir hasta el 31 de diciembre, esto implica que los jubilados y pensionados no tendrán la obligación de hacer el trámite correspondiente en el registro de supervivencia de presentación del certificado o registro de la huella como se llama normalmente, con eso se garantiza que puedan cobrar sus haberes de dichos meses”, comenzó explicando.

Asimismo acotó que “más allá de todo esto sabemos que hay un conjunto determinado de jubilados que se encontraban en una situación distinta y para los cuales no aplicó esta prórroga establecida hasta el 31 de octubre y tampoco aplicaría en este caso, siempre y cuando no hayan hecho su actualización, una vez que hagan su actualización de fe de vida lógicamente ya ingresan en las generales de la ley y ya no tendrían necesidad de hacerlo hasta fin de año, es el caso de aquellas personas que antes de la pandemia habían registrado o su último registro había sido en algunos casos inclusive los últimos meses del año 2019, hay personas que octubre, noviembre y diciembre del 2019 era su último registro de huella, eso lógicamente cuando llegó el momento de cobrar en septiembre y octubre tuvieron algún inconveniente porque también las entidades financieras como el Banco Formosa tienen la obligación y normas que cumplir, como esas personas no estaban comprendidas dentro de la excepción de la presentación, incluso personas que habían hecho su última huella en enero y febrero de este año, si hay alguna persona que esté comprendida dentro de eso nosotros le sugerimos que vaya y haga su registro de huella, que presente su certificado de supervivencia y con esto automáticamente se regulariza su situación y ya van a poder cobrar sin necesidad de volver a hacer el trámite”.

“Esto también tiene que ver con la posibilidad de hacer un control y más aún la entidad bancaria que es órgano responsable del pago, las entidades tienen la responsabilidad de hacer el control efectivo de a quién le pagan y por eso estaban exigiendo esta presentación”, explicó Oviedo.

“Lo que nosotros recomendamos es que se acerquen a hacerlo, también pueden utilizar una herramienta que habilitó el Banco Formosa que es una aplicación propia que le permite hacer el registro de supervivencia en forma automática en tres pasos muy sencillos a través de cualquier medio móvil, pueden contar con la ayuda de alguien en el caso de que tengan alguna dificultad para operar en el sistema, es bastante fácil y hemos comprobado que hay muchas personas que lo hicieron y si hay personas que lo hacen antes de las 17 horas automáticamente el pago se habilita el día siguiente, si hacen pasadas las 17 horas cobrarían a los dos días, esta es la única mecánica a tener en cuenta, la única cuestión pero la verdad es que está funcionando muy bien, es una herramienta más para que jubilados y pensionados no tengan que salir de su casa que es lo que se busca para evitar el traslado, la aglomeración más en estos tiempos de pandemia”, detalló.

Más beneficiarios de la AUH

De la misma forma Oviedo se refirió a la ampliación de la Asignación Universal por Hijo para familias que tengan más de cinco hijos y que antes no estaban comprendidas dentro del beneficio.

“Se extendieron los derechos de los niños, niñas y adolescentes menores de 18 años, tienen la posibilidad en forma automática aquellos que tienen más de cinco hijos incorporar a los hijos que quedaban sin cobertura dentro de la AUH, también hay un número importante de personas a quienes se les dio la posibilidad de regularizar la situación documental relacionada con registro de documento de los menores, también de algunos padres y con eso se logra una incorporación bastante importante de lo que es este beneficio”, destacó.

Para finalizar manifestó que “todavía no tememos el número definitivo de beneficiarios en Formosa, eso se verá ya cuando se hagan las liquidaciones correspondientes, ahí tendremos una idea exacta de la ampliación que impacta en el caso de Formosa ya que a nivel nacional la directora ejecutiva de Anses hablaba de una suma de alrededor de un millón de niños, niñas y adolescentes que se incorporarán y que van a cobrar desde este mes porque la ampliación ya está en vigencia”.

