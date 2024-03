Petro vs. Milei: «La promesa de repetir el sistema neoliberal puede ser un fracaso anunciado»

El enfrentamiento verbal que tensó la relación diplomática entre Colombia y Argentina, sumó otro capítulo este jueves 28 de marzo, cuando el presidente Gustavo Petro dirigió nuevas críticas hacia su par argentino, Javier Milei, en medio de un clima de debate hostil en redes sociales.

Esta vez, la crítica del colombiano fue a partir de un agradecimiento al jefe de Estado mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien lo había apoyado en medio de la disputa dialéctica. “Gracias Andres Manuel. creo que Milei busca destruir, o al menos aplazar el proyecto de la integración latinoamericana”, escribió el presidente de Colombia.

Luego, desde su cuenta en la red social X agregó: “Hoy el pueblo argentino sufre y la pobreza aumenta. La promesa de Milei de repetir el sistema neoliberal de hace 30 años puede ser un fracaso anunciado; su tesis en el mundo que ha visto hoy como el neoliberalismo llevó a agudizar la crisis climática, y a ponernos al borde como especie, de la extinción, no es acertada. El pueblo argentino es el que debe discutir estos asuntos y decidir”.

Antes, AMLO (siglas correspondientes al nombre del presidente de México), había sentado posición en favor de Petro en el marco de la disputa. “Milei afirmó que soy un ´ignorante´ porque le llamé ´facho conservador´. Está en lo cierto: todavía no comprendo cómo los argentinos, siendo tan inteligentes, votaron por alguien que no está exacto, que desprecia al pueblo y que se atrevió a acusar a su paisano Francisco de ser ´comunista´ y ´representante del Maligno en la tierra´, cuando se trata del Papa más cristiano y defensor de los pobres que yo haya conocido o tenido noticia”, había manifestado el López Obrador, también utilizando las redes sociales.

La álgida discusión pública que mantienen Milei, Petro y AMLO, se arrastra desde hace tiempo pero encontró un pico en la reciente entrevista que el mandatario argentino le concedió al periodista de CNN, Andrés Oppenheimer. Allí, Milei afirmó que recibía las críticas de AMLO como “un halago” y ratificó sus cuestionamientos de base a los mandatarios progresistas latinoamericano. “Que un ignorante como López Obrador hable mal de mí, me enaltece”, afirmó el jefe de Estado argentino.

En el caso de Petro, el libertario había considerado a principios de año que es “comunista asesino que está hundiendo a Colombia”, algo que ratificó en las últimas horas.

En consecuencia, Petro tomó una determinación que escaló el conflicto, ordenando una medida de Gobierno, con impacto en las relaciones diplomáticas. En efecto, el colombiano decidió ordenar la expulsión de diplomáticos de la embajada de argentina en Colombia. “El alcance de esta decisión se comunicará a la Embajada argentina por los canales institucionales diplomáticos”, expresó la Cancillería colombiana en sus canales oficiales, de la misma forma en la que indicó que Milei ofende al mandatario colombiano, “afectando las históricas relaciones de hermandad”.

Para el gobierno colombiano, las expresiones del presidente Argentino “han deteriorado la confianza de nuestra nación, además de ofender la dignidad del presidente Petro, quien fue elegido de manera democrática”.

La respuesta de Milei a esa decisión del gobierno colombiano estuvo lejos de distender el trance: en su cuenta de X, el jefe de Estado argentino aseguró que su posición antes sus pares obedece a ofensas previas recibidas previamente.

En medio del cruce entre las diplomacias de ambos países, además, se produjo un llamativo episodio. Los funcionarios más importantes de la Cancillería vinculados a América Latina llamaron por teléfono, enviaron mensajes por WhatsApp y sucesivos mails a Gustavo Dzugala, embajador argentino en Bogotá. Dzugala jamás contestó, motivo por el cual Diana Mondino decidió que se abriera un sumario administrativo para determinar su eventual exoneración en el Ministerio de Relaciones Exteriores.