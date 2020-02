Pichetto duda en presentarse el año que viene: «Yo vivo día a día, a mi edad la gente se muere»

Compartir

El ex candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, evitó definir si buscará presentarse en las elecciones de medio término al declarar: «Yo vivo día a día, a mi edad me levanto a la mañana y digo ‘estoy vivo, sigo’, a mi edad también la gente se muere. Tengo una mirada siempre positiva y optimista, puede ser. Lo que me interesa es seguir participando de la discusión de ideas en la Argentina».

Luego se refirió a la reunión de la cúpula de Juntos por el Cambio de este miércoles a la tarde, donde “probablemente esté Macri, si vuelve de Guatemala va a estar”. En ese sentido, consideró que “es importante esta reunión porque hay temas que indudablemente están en el escenario de la discusión política” donde la alianza opositora debe “lograr una serie de coincidencias, de fijar posiciones que sean claras en la sociedad”.

Respecto a la reunión con Macri de la semana pasada, reveló a Radio 10: «Se habló de los grandes trazos y la necesidad de coincidencias en la oposición y de no dividirse, no producir fisuras que debiliten las posiciones y la consistencia en la defensa de nuestras ideas en la sociedad Argentina”.

Luego reclamó “salir del modo gobierno donde el Presidente siempre tiene un poder por arriba, superior, que determina y puede hacer una orden que todos los demás cumplan o aceptan en silencio a un lugar en el llano donde la necesidad de discutir las ideas con los socios que integran la coalición”.

Respecto al futuro del ex presidente, opinó que «Macri tiene un liderazgo elaborado en la sociedad y no se puede negar como tampoco se puede negar el de Cristina en el Frente de Todos y en el Gobierno. Hay que asumir lo que se tiene y tratar de potenciarlo y no menoscabarlo”.

Sobre esto último, agregó: “Esto no tiene nada que ver con la definición de las candidaturas presidenciales del 2023 que falta una eternidad».

También buscó deslindar a su espacio respecto a los vencimientos al decir que “la deuda no nació con Macri, es un proceso que se inicia en la dictadura militar, con Videla, donde crece de manera desproporcionada cerca de 40 mil millones de dólares y después los gobiernos democráticos nunca pudieron resolver del todo la demanda social de mayor igualdad, mayores derechos, educación gratuita, todo lo que tiene Argentina que la distingue y tiene un costo fiscal, que se resuelve siempre por la vía de la inflación y la emisión o por la vía del endeudamiento”.