Piden congelamiento de alquileres y prohibición de los desalojos por el plazo de cuatro meses

El Defensor del Pueblo de la provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que, al ingresar la reforma de la Ley de Alquileres en el Congreso de la Nación en un debate, que se reduce únicamente a convocar a nuevas reuniones para la futura participación de diversos actores, lo cual, no se constituye en una respuesta concreta y que beneficie a los millones de inquilinos, produciendo además, una total paralización del mercado locativo y con la finalidad de otorgarles a los mismos una salida, desde el Organismo de la Constitución, se sugirió tanto al Jefe de Gabinete de Ministros Ing. Agustín Rossi, como al Ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat Lic. Santiago Maggiotti “implementar un congelamiento de los alquileres, como así también, establecer la prohibición a los desalojos”.

El funcionario provincial, afirmó que, en el actual contexto socioeconómico el Estado debe otorgar certeza y previsibilidad a los inquilinos, pues estos últimos están destinando más del 50% de sus ingresos a pagar los alquileres. Entre tanto, ni los propietarios, ni las inmobiliarias, “respetan la ley de alquileres vigente, imponiendo plazos menores a los estipulados y aumentos trimestrales o semestrales”, lo que ha convertido a esta norma en una legislación imaginaria.

Por su parte, los propietarios, ya han decidido retirar de la oferta sus inmuebles, por ello, “entendemos que un DNU que decida el congelamiento del precio de los alquileres de todos los inmuebles destinados a vivienda única y que se encuentren ocupadas, hasta fines del corriente año, constituye una respuesta del Estado, que el Congreso de la Nación le viene negando a los inquilinos”, quienes observan cómo los precios de los alquileres no dejan de crecer y si bien somos conscientes de que desde el sector de las inmobiliarias, esta medida va a ser criticada; Institucionalmente es nuestra obligación proponer alternativas que lleven tranquilidad a las 9 millones de familias que soportan aumentos del 113,08%, donde un alquiler de 100 mil pesos pasó a costar 213 mil pesos y si el contrato vence, el propietario puede solicitar un monto mayor para la renovación.

A esto agregamos que, los alquileres en el mes de agosto se incrementaron hasta un 20% y cualquier monoambiente arranca desde los 140 mil pesos en adelante, cuando el Salario Mínimo, Vital y Móvil es de $112.500, lo que nos permite afirmar que, hasta que se convoque a la Mesa Nacional de Alquileres y otras, en un momento muy difícil para los inquilinos, los que desde mediados del 2020 ven cómo aumentaron más del 600% sus alquileres “pretender imponerles incrementos cada 4 meses o continuar retrasando cambios a la norma vigente en un panorama político y económico muy complejo, el congelamiento de precios como medida excepcional, se constituye al menos en algo tangible para los mismos”.

Cámara

Inmobiliaria

de Formosa

Por su lado, Daniel Esperanza, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Formosa, indicó al Grupo de Medios TVO que, si bien es necesaria una reforma de la ley de alquileres, lo primero que se debe hacer es parar la inflación. “En este momento es necesario darle una modificatoria, pero el problema real de los alquileres pasa por la inflación; se pueden juntar las mejores mentes en este tema y proponer mejores resultados, pero si la inflación no declina o se pone en un valor razonable va a seguir ocurriendo que la gente no pueda pagar, y que el propietario no recupera su inversión”, comenzó explicando

Asimismo, indicó que también hay que entender que ese alquiler que se paga es una renta de la cual vive la gente “entonces para ambos lados del escritorio no satisface, pero fundamentalmente pasa por la inflación”.

Finalmente, al hablar de la modificatoria señaló que “esta perfecta porque acorta los plazos, está más cerca de la gente, se puede negociar más libremente, pero con la inflación que tenemos no hay inquilino que aguante porque es un asalariado”.