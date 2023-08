Ilícitos cambiarios: se secuestraron casi 80 mil dólares y más de 5 millones de pesos

En contacto con el Grupo de Medios TVO, el juez Federal Pablo Morán se refirió al allanamiento de dos locales en la ciudad de Formosa por presuntos ilícitos cambiarios registrados en la mañana del martes. Señaló en este sentido que se secuestraron más de 70 mil dólares y de 5 millones de pesos, además de otras divisas.

“Los allanamientos se realizaron en el marco de una investigación que ya se venía llevando desde antes el Banco Central, hubo inspectores que en base a denuncias que daban cuenta que en tales lugares se estaba operando violando la Ley Penal Cambiaria que es la que establece que solamente pueden operar en cambios aquellas entidades autorizadas que básicamente son los Bancos y las Casas de Cambios habilitadas”, comenzó explicando el Magistrado.

Seguidamente indicó que esos inspectores vinieron a Formosa de manera encubierta y tras investigar pudieron corroborar en principio la posibilidad de que sea cierta esa denuncia; después vino un segundo equipo de inspectores que estuvieron corroborando eso y ahora se comunicaron con el Juzgado e hicieron formalmente el pedido de allanamiento. “Me trajeron todas las documentaciones que estaba justificada para que yo ordene los allanamientos del lugar”, afirmó el mismo.

Agregó entonces que se trataron de dos domicilios, uno en la calle España, y el otro en la calle Dean Funez “en los cuales habría sospechas e indicios fehacientes de que se estaba cometiendo algún ilícito vinculado al cambio ilegal de divisas y en base a eso se hicieron los allanamientos; en la medida que se estaba llevando adelante se logró ver que un tercer local de la misma galería oficiaría de depósito u oficina de la Agencia de Turismo y entonces se libró una tercera orden”.

“En todos los casos hubo resultados con secuestro de dinero, moneda nacional y extranjera, documentación y material de computación que son de interés para la causa”, aseveró Morán.

Por otro lado, el Juez Federal dio datos precisos en cuanto al monto del dinero secuestrado. “Se secuestraron cantidades importantes de dinero, en uno había 1.500.000 de pesos, en otros 77 mil dólares, 11.900 euros, 424 reales, 62 millones de guaraníes; también encontramos peso chileno, uruguayo y libras esterlinas, pero no mucho; en otro de los locales tenían en una bolsa de residuos 3.600.000 pesos”, aseveró.

Finalmente, consultado si hubo detenido respondió que no y que “la ley Penal Cambiaria para este tipo de cuestiones de pequeñas cuevas o arbolitos que no sean reincidentes no establece pena de prisión”.

