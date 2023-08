En la última semana se diagnosticaron 440 casos de coronavirus en toda la provincia

En ese contexto, la directora de Epidemiología de la provincia, doctora Claudia Rodríguez, indicó que “está situación de aumentos de diagnósticos positivos de COVID-19, no se da solo en Formosa, es una situación que se está viviendo en toda la Argentina”, señalando que a nivel país hay un incremento del 20%.

Al respecto, indicó que “lo que no sabemos es cómo se va comportar, la magnitud que va tener, ni cuánto se va prolongar”, considerando que “lo más probable es que continúe unas semanas más”.

Cabe mencionar, que en todo el territorio provincial, en la última semana se diagnosticaron 440 casos, mientras que la semana anterior, fueron 121. “Es un aumento importante porque tiene una transmisibilidad alta y aparecen muchos casos nuevos en corto tiempo”, agregó Rodríguez.

Detalló que continúa circulando en mayor porcentaje la variante Omicrón, de las cuales hay subvariantes, BA4 y BA5, mencionando que “apareció una nueva, EG.5, que se reportaron cinco casos en el país, cuatro en Córdoba y uno en Buenos Aires”.

En cuanto a Formosa, informó que enviaron las pruebas al instituto Malbrán, para los respectivos análisis, por lo que manifestó “no podemos afirmar, todavía, cuál es la subvariante que está circulando en la provincia”.

Internados

La doctora Rodríguez, continuó informando la situación epidemiológica, indicando que hay nueve personas internadas de las cuales tres se encuentran con asistencia respiratoria mecánica, se trata de adultos mayores que no tienen completo el esquema de vacunación.

En ese orden, detalló que “el esquema completo sería las aplicaciones primarias, es decir, la primera y segunda dosis y además, el refuerzo dentro de los últimos seis meses”.

“Si la última dosis fue hace más de seis meses, se considera esquema incompleto”, afirmó la especialista.

De esa manera, remarcó que “quedó demostrado la eficacia de la vacuna contra el COVID-19”, considerando que ha reducido notablemente el número de personas fallecidas y de pacientes con cuadros graves.

Sin embargo, recordó que “la vacunación no previene el contagio, esto se evita con las medidas de prevención, como el uso correcto del barbijo, lavado de manos, ventilación de ambientes, distanciamiento social, no compartir el mate, entre otros”.

Y afirmó que “las vacunas previenen que los cuadros se compliquen”, mencionando que “si hoy estamos en esta situación epidemiológica y tenemos nueve internados, es porque tenemos una cobertura de vacuna apropiada”.

“No debemos dejar de vacunarnos, porque si las coberturas bajan no sabemos cómo va cursar la infección, si queremos seguir protegidos tenemos que darnos un refuerzo”, finalizó contundente.