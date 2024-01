Piden la «urgente» conformación de la Bicameral para avanzar en el análisis del DNU

El diputado nacional del radicalismo, Fernando Carbajal, solicitó al presidente de la cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, que “de una forma urgente” conforme la Comisión Bicameral para poder avanzar en el análisis del DNU dictado por el Presidente Javier Milei.

“Queremos avanzar en la discusión de los problemas del país”, dijo el legislador por Formosa, quien señaló la urgencia de integrar la misma “a los efectos de posibilitar el cumplimiento de la función y deberes legales que corresponden a esa comisión”.

Al fundamentar su pedido, Carbajal explicó que “la urgencia de tal decisión halla fundamento en la brevedad de los plazos legales y sus inexorables consecuencias, que prevén la Constitución Nacional y la Ley 26.122”.

En su nota dirigida a Martín Menem, presidente de la Cámara Baja del Congreso, el diputado nacional de la UCR señala que “si bien el jefe de Gabinete no habría dado cumplimiento, hasta ahora, a su deber de presentar el DNU, ello no afecta el deber que tiene la Comisión Bicameral de abocarse de oficio y sin dilaciones al estudio y consideración del mismo, para lo cual le está corriendo un plazo fatal que vencerá el día 18 de enero de 2024”.

En tal sentido, consideró que “para mayor destaque de la urgente necesidad institucional de proceder a designar la Comisión Bicameral a los fines del cumplimiento de sus labores, es que la omisión de hacerlo no afecta el deber legal que tiene la Cámara de Diputados de la Nación de abocarse al expreso e inmediato tratamiento del decreto de que se trate, aún cuando la comisión no haya emitido dictamen”.

“De ello se concluye que el día 19 de enero próximo esta cámara deberá abocarse indefectiblemente al tratamiento del DNU 70/2023 y sería conveniente hacerlo con dictamen emitido”, sostuvo Carbajal, a quien acompañan en el pedido sus colegas Pedro Galimberti, Marcela Colli, Jorge Rizzotti, Natalia Sarapura, Juan Carlos Polini y Manuel Ignacio Aguirre.