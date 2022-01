«Pilo» Cáceres habló de la escasez de mercaderías en las góndolas. «Si ellos respetan los acuerdos nosotros también vamos a respetar los precios sugeridos», dijo

Compartir

El empresario Ricardo “Pilo” Cáceres, aseguró que algunas empresas proveedoras de los productos “ya aumentaron” sus precios antes del último acuerdo y que “si nosotros aceptamos ese porcentaje difícil que lleguemos a vender al precio sugerido”. Debido a estas negociaciones, la falta de mercadería en las góndolas de los supermercados locales podría extenderse unos días más cuando las empresas proveedoras decidan enviar los productos.

“Antes de esta reunión, de este acuerdo, ya habían aumentado algunos porcentajes y esa es la pelea que estamos teniendo, si nosotros aceptamos ese porcentaje difícil que lleguemos a vender al precio sugerido”, expresó Cáceres y afirmó que “algunas empresas ya nos va a mandar algo seguramente en la otra semana o dentro de esta semana”.

Acerca del acuerdo de precios, el empresario manifestó al Grupo de Medios TVO que “no vamos a poder cumplir con el precio sugerido porque no solamente que a nosotros nos controlan sino que nosotros mismos también tenemos que controlar porque lo que vamos a hacer es vamos a vender más en pesos pero no en cantidad de mercadería en físico, asique por eso estamos tratando de negociar con algunos proveedores, vuelvo a repetir eso, no son todos, pero para ver si no pueden ´no actualizarnos´ con el precio que ellos quieren”.

