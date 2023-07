Piqueteros anunciaron nueva protesta

Organizaciones agrupadas en la Unidad Piquetera (UP) realizarán el próximo martes una marcha desde el Puente Pueyrredón y otros puntos de la ciudad al Ministerio de Desarrollo Social, en reclamo de un aumento de los programas sociales y alimentos para los comedores, según anunciaron en una conferencia de prensa desde el Obelisco porteño.

Bajo la consigna de «Con la comida de los pibes no», las organizaciones piqueteras se movilizarán en la mañana del martes desde el Puente Pueyrredón y otros puntos hacia la sede de la cartera, ubicada en la intersección de las avenidas Belgrano y 9 de Julio en la ciudad de Buenos Aires.

«Si no hay respuesta, en la avenida 9 de julio y en todo el país hay acampe piquetero. Convocamos a todas las organizaciones sociales a sumarse», subrayó el dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni en la rueda de prensa.

Entre los reclamos principales se encuentran la falta de alimentos en los comedores populares y de herramientas en las cuadrillas de trabajo, la «situación de miseria, hambre y explotación» y el pedido de aumento en los programas sociales.

«La campaña electoral no es lo único que pasa en este país. Pasa que hace cuatro, cinco meses no se recibe comida en los comedores populares. El gobierno viene haciendo un ajuste», afirmó el referente de este espacio, quien renovó sus críticas hacia el Gobierno nacional

En ese sentido, sostuvo que se han «desviado» los recursos que eran destinados a los planes sociales «al pago de una deuda externa del FMI» y a la campaña electoral, «dejando a 100.000 personas sin ninguna asistencia del Estado».

De la conferencia de prensa en la que se anunció la jornada de protesta para el próximo martes también participaron Mercedes «Mecha» Martínez, de la agrupación la coordinadora de unidad barrial Movimiento Teresa Rodríguez (MTR); Mónica Sulle, referente del Movimiento Social de los Trabajadores (MST); y Cristina Mena, del MTR, entre otros.

