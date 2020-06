Pizzería con 26 años de trayectoria logra mantenerse gracias al delivery

Compartir

Oscar Argañaraz, propietario de la pizzería Fiorente, en diálogo con el Grupo de Medios TVO contó cómo trabaja en este contexto de aislamiento donde solo pueden realizar deliverys.

“Hemos tenido un inconveniente de entrada cuando comenzó la pandemia por una cuestión de que la gente no sabía, tengo un negocio de 26 años y coseché una buena clientela que me está respondiendo ahora para hacer delivery solamente y así me mantengo y también al personal y al alquiler como corresponde, a todos los gastos les hago frente, no digo que estoy ganando plata pero me mantengo bastante bien, no me puedo quejar”, explicó.

“Me conformo con mantenerme, reconozco el problema que ocurre en el país y trataremos de esperar a ver qué pasa, por ahora puedo hacerle frente a los gastos, mantener personal, no es lo mismo que cuando atendíamos con mesas pero tengo una clientela de deliverys que me responde bastante”, destacó.

Asimismo reconoció que “me costó arrancar con el delivery, mi negocio no vivía solo de eso sino que de las mesas porque tenía mucha entrada pero ahora como la gente hace delivery no es lo mismo. Toda esa clientela se ya no viene, hice un gasto en el negocio con el delivery nada más y me mantengo bien con eso”, explicó.

“En los años de trayectoria que tengo es la primera vez que pasó algo así, no fue solo a mi sino que a todos pero de todas formas no me puedo quejar”, destacó.

Para finalizar contó que aún no está al tanto del protocolo que presentó UTHGRA para que puedan empezar a trabajar recibiendo a los clientes. “No me presentaron nada a mí, yo me ajusto a las normas de Bromatología, lo único que estos días me informaron que puedo abrir una hora más por las noches, hasta las 00 horas que me viene muy bien para trabajar un poco más”.