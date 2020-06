La furia de Gianinna Maradona con el Kun Agüero por excluir a su hijo del festejo de cumpleaños

Compartir

Este 2 de junio el Sergio El Kun Agüero está celebrando sus 32 años. El futbolista está en Manchester, Inglaterra, en donde pasa la cuarentena por la pandemia del coronavirus junto a su novia, Sofía Calzetti. Pasadas las doce de la noche, el delantero del Manchester City realizó un festejo virtual con su familia de Argentina a través de la plataforma Zoom.

Sus hermanos se encargaron de tomar una captura de pantalla para tener un recuerdo del particular cumpleaños que le tocó a Agüero. Al ver la foto -que el propio futbolista compartió en sus redes sociales- lo que más llamó la atención fue la ausencia de su hijo Benjamín, fruto de su relación con Gianinna Maradona.

Es por eso que la hija de Diego Maradona manifestó su bronca contra su ex pareja por no haber incluido a su hijo de 11 años en el festejo familiar. Anoche, cuando en Inglaterra -por la diferencia horaria-, ya había comenzado el cumpleaños del Kun, Gianinna utilizó su cuenta de Instagram para expresarse.

“Primero de junio. Día donde… ¿cómo lo puedo decir? Donde se caen las caretas”, dijo en un video que publicó en Stories y que acompañó con el siguiente texto: “Reitero: ¡decí lo que quieras, igual sos lo que hacés y lo que no también! Te creía bastante piola, wachi… El sol no se tapa con la mano, ¿no?”.

En otro posteo, recordó un emblemático video de su padre en medio de una pelea. “Vivo en Segurola y Habana 4310, séptimo piso. Que venga y vamos a ver si me dura 30 segundos”, le decía Maradona, allá por el 1995, al entonces futbolista Julio César Toresani luego de un Boca-Colón.

Más tarde, la diseñadora de moda publicó una foto con su hijo, a quien le dedicó un emotivo posteo. “Si decís Gianinna es Benjamin también, porque yo lo quiero así. Porque nos elegimos, porque sos mi prioridad, porque decidí que tengamos este vínculo, y que vos veas la vida desde esta perspectiva de construir sin destruir. Y quienes me aman saben que vos primero, ¡después el mundo! ¡Que la vida nos siga encontrando tomándonos un té y mirando la luna una y mil veces más! ¡Gracias! Pijama, abrigándonos con lo que teníamos a mano, ¡lo simple siempre gana! ¡De disfrutar se trata, estamos de paso!”, escribió en la red social en la que tiene más de medio millón de seguidores.

Además, compartió la frase: “Me lo pensé dos veces y te elegí a las dos”.

Quien también se expresó en las redes sociales fue Dalma Maradona, hermana de Gianinna, y tía y madrina de Benjamín, a quien defendió, en medio de la polémica: “Benja, sabé siempre que tu Babu (por Diego Maradona), la Tata (por Claudia Villafañe), la Titi (por ella) y mamá te vamos a poner siempre primero. Porque no te merecés menos que eso, mi amor. Sos magia y el que no lo pueda ver, que se joda”, escribió la actriz.

“Y mejor corto acá porque me tenés censurada @giamaradona. Pero en cualquier momentito prendo fugo todo, amorosa”, agregó haciendo alusión a que su hermana no la deja hablar públicamente de la pelea que mantiene con Agüero.

Al leer el comentario de Dalma, Gianinna respondió: “Igual, me da bronca que es verdad lo que escribís. Extraño a papá y lo que nos podríamos estar riendo de esto los tres”.

Cabe destacar que el día aún no terminó y el Kun Agüero todavía está a tiempo de mantener una conversación con su hijo y que pueda saludarlo por su cumpleaños. Sin embargo, la furia de las hermanas Maradona tiene que ver con el futbolista lo excluyó del primer festejo familiar.