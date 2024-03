Plan de lucha por despidos: ATE y PO protestaron frente a Sec. de Trabajo

Ayer, en el marco del paro nacional de ATE, en Formosa hubo movilización hasta la Agencia Territorial de empleo de la ciudad para repudiar los despidos que el gobierno de Javier Milei está provocando en el Estado nacional. A la protesta se sumó el Polo Obrero que lamentó que “los despidos dejan a cientos de familias en la calle”.

Marcelo Mendieta, Delegado ATE de Agricultura Familiar, en comunicación con el Grupo de Medios TVO indicó que la movilización partió desde la sede de ATE, hasta la Subsecretaría de Empleo (avenida 9 de Julio y calle Saavedra) donde llevaron adelante una asamblea abierta entre los “compañeros y compañeras”.

En este marco, el trabajador reconoció que “en cada sector se van dando distintas formas de lucha conforme van llegando las novedades; en nuestro caso anunciaron el cierre de Agricultura Familiar, con lo cual en todo el país quedaríamos 900 personas desempleados”.

Consultado si ya recibieron algún tipo de notificación respondió que “hasta el momento la única noticia es por parte del anuncio del del vocero presidencial, nosotros no hemos tenido ninguna notificación individual sobre nuestro puesto de trabajo. Sabemos que nuestros contratos vencen el 31 de marzo, pero individualmente no se ha anunciado nada oficial, estamos a la espera”.

Al referirse a las decisiones del gobierno nacional dijo que “los cierres de los organismos demuestran que hay un ataque directo hacia los empelados estatales, lo que hacen también es perjudicar grandemente a la gente que ocupaba esos servicios. La gente más pobre se queda sin un Estado presente que los asistía y contenía”.

“Las medidas se analizan día a día, se negocia en otras esferas para que el impacto no sea tan grande, nosotros por nuestro lado la semana que viene vamos a continuar con nuestro plan de lucha, y ni bien tengamos la notificación seguramente el plan de lucha será más importante, por ahora son puros anuncios públicos”, cerró diciendo Mendieta.