Pobladores de Laguna Yema levantaron el corte de la Ruta 81

Luego de 10 días de cortes totales de la RN Nº 81 y caminos alternativos por manifestantes criollos y originarios en la localidad de Laguna Yema, el jueves, en horas del mediodía, se liberó dicha traza, con lo cual, el tránsito vehicular volvió a su normalidad.

Ante la medida, el defensor del Pueblo Dr. José Leonardo Gialluca, contó: “recibimos este viernes en el Organismo de la Constitución por Mesa General de Entradas, una nota suscripta por los reclamantes y en la cual los nombrados expresan que: “no vamos a permitir que nuestra lucha, ni nuestros pedidos sean usados por personas que no sienten lo mismo que nosotros por nuestra provincia y por nuestro pueblo. Lo que hacemos no es política partidaria. Quienes así lo hacen, se equivocan de camino, y nosotros no estamos dispuestos a que nos usen”.

“Durante estos días, hemos encontrado caminos de diálogo, nos sentimos escuchados y convencidos de que las perspectivas que se han abierto son las que hemos estado buscando. Los procesos llevan tiempo y lo entendemos”.

“Somos pacientes, porque somos responsables y es por ello que hemos tomado la decisión de levantar la medida de fuerza que veníamos realizando en la RN Nº 81”, resaltaron los manifestantes de Laguna Yema.

El Funcionario Provincial, añadió que “continuaremos trabajando en las diferentes presentaciones efectuadas por ante el MDH a cargo del Dr. Aníbal Gómez que se relacionan con las atenciones y el funcionamiento del Hospital de Laguna Yema, donde se brinda una atención primaria de la salud siendo su Referente Distrital el Hospital de Las Lomitas”.

“Por ello, les expresamos a los vecinos que se manifestaron que podrán continuar presentando todo tipo de reclamos y denuncias, ante cualquier irregularidad o discriminación por parte de los médicos y/o personal del Hospital de Laguna Yema que deben atender a toda la población domiciliada desde el Río Bermejo – Sumayén hasta el paraje El Cañón – Bañado La Estrella, y ese cuidado, debe estar siempre al servicio de los colectivos más vulnerables y también de toda la Comunidad en general, durante las 24 horas del día”, aseguró.

Consultado sobre el pedido de remoción de la Directora del Hospital de Laguna Yema, Gialluca señaló que “esa será una decisión que adoptarán las autoridades competentes en base a las presentaciones que se han concretado, nuestra función continuará siempre para evitar que no se vulneren los derechos y garantías constitucionales”.

Vale recordar que los pobladores de la localidad de Laguna Yema bloqueaban la ruta nacional 81 para reclamar por la deficiencia y la mala atención en el hospital de dicha localidad, lo cual se relaciona con la falta de profesionales.

