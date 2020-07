Poglajen en Turquía: jugará en el Afyon Belediye Yuntas

Compartir

Linkedin Print

Se terminó una de las novelas del mercado de pases que era el futuro de Cristian Poglajen. La excelente performance que estaba mostrando en el Ziraat Bankasi de Turquía le abrió un sinfín de sondeos. Estuvo muy cerca de algunos equipos de la PlusLiga de Polonia pero finalmente se muda al Afyon Belediye Yuntas.

El desafío de jugar en un equipo de punta de Turquía, tras dos temporadas en el Ravenna de la Serie A de Italia era un gran desafío para Poglajen, y vaya si cumplió.

Desde Polonia hubo sondeos del Trefl Gdansk de Pablo Crer, del MKS Ślepsk Malow Suwałki y del Lublin. Pero finalmente la propuesta más firme y tentadora terminó siendo la del Afyon Belediye Yuntas, que marchaba en 4° lugar cuando se suspendió la última liga y donde será compañero al brasilero Thiago Sens.

El otro argentino ya confirmado en la competencia es Nicolás Bruno, que seguirá en el Spor Toto, un equipo que viene alza y se reforzó con el opuesto brasilero Wallace Sousa.

Juan Ignacio Finoli deja

Gigantes para jugar en Italia

Continúa el éxodo de jugadores de la Liga de Vóleibol Argentina y, si no se toman cartas en el asunto, no quedará ni quién apague la luz. El armador Juan Ignacio Finoli, que había vuelto al país tras cinco temporadas, jugará en el Olimpia Bergamo de la Serie A2 italiana.

“Apenas terminó la temporada en Argentina hablé con mi agente para regresar a Italia porque me había sentido muy cómodo. Cuando llegó la propuesta de Bergamo no tuve mucho que pensar, es un equipo serio y con excelentes resultados”, resalta el comunicado de prensa.

Antes de su corto plazo por Gigantes del Sur, frustrado por la pandemia sanitaria y por las deudas económicas, Finoli había jugado y dejado una buena impresión en Catania (2017/19), Buehl de Alemania (2016/17) y Noliko Maaseik de Bélgica (2014/16).