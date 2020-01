Polémica frase de Nicole Neumann sobre la muerte de un jinete en un festival de doma

Compartir

Nicole Neumann pronunció una polémica frase este martes mientras en Nosotros a la mañana se debatía sobre el jinete que murió aplastado por un caballo durante el festival de doma de Jesús María, Córdoba. La panelista del programa que conduce el Pollo Álvarez por El Trece ha manifestado públicamente que es defensora de los derechos de los animales.

“Más allá de mi sentido pésame para él y toda su familia, es una tradición muy antigua que los proteccionistas luchan hace mucho para que no se haga más. Es algo violento para los animales, que tienen su propio temperamento y no eligen participar. El animal también tiene momentos en los que se despierta de mal humor, tiene su propia personalidad”, consideró la modelo.

“Es como cuando lamentamos que en las corridas de toros muera el torero. El torero lo está provocando y el destino más lógico es ese: que termine muriendo. Y el que está eligiendo estar ahí es él. El jinete estaba eligiendo estar ahí. No sé cómo es este caso particular, pero generalmente usan espuelas lastimando a los caballos», agregó Nicole comparando las competencias con distintos animales.

Mientras el debate en el ciclo tomaba temperatura, Sandra Borghi destacó la tradición del popular festival. «Todo esto díganselo a la gente que desde hace años lleva a cabo este festival, que trabaja ahí y para ellos es parte de su idiosincrasia”, sostuvo la periodista.

“Bueno, está bien. Hace años no existían las vacunas y hay gente que no se vacuna”, interrumpió Nicole, y continuó: “No me parece respetar una tradición salvaje, para eso evolucionamos. Pero si nos vamos a quedar en la época de la caverna, arrastremos a la mujer de los pelos. Hoy estamos viviendo una tragedia de una persona a raíz de un maltrato animal”.

Norberto Eric Cossutta, un jinete de 40 años que participaba de la competencia de doma en el festival de Jesús María, Córdoba, murió esta madrugada luego de ser aplastado por su caballo. El accidente se produjo poco antes de las 22, ayer, en el campo central del anfiteatro José Hernández. La víctima fue llevada de urgencia al hospital pero horas después falleció producto de los fuertes golpes que sufrió.

Desde la Comisión del Festival de Doma y Folclore enviaron un comunicado oficial en el que además de brindar datos acerca de la muerte de Cossutta expresaron sus condolencias a la familia de la víctima: “El Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María comunica con profundo dolor el fallecimiento del jinete de la delegación Catamarca, Norberto Eric Cossutta de 40 años de edad, quien en el marco del Campeonato Nacional e Internacional de Jineteada, el día 13 de enero de 2020 a las 21:45 hs sufrió un politraumatismo toracoabdomino-pélvico con múltiples fracturas severas, hemodinámicamente inestable con hemorragias masivas internas”.