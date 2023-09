Policía que mató a su ex novia está fuera de peligro y la Justicia espera su alta clínica para indagarlo

En contacto con el Grupo de Medios TVO, el juez de Instrucción y Correccional N°6, Guillermo Caballero, magistrado que investiga el femicidio ocurrido el lunes en una conocida clínica de estética y dermatología donde un efectivo policial ingresó y mató con su arma a su ex novia que trabajaba en el lugar, dijo que, tras ser intervenido el agresor “está fuera de peligro” y “estamos esperando la alta clínica para indagarlo”.

De la misma forma, el Juez dejó en claro que la investigación del crimen está en manos del Centro de Investigaciones Forenses del Poder Judicial por tratarse de un efectivo de la fuerza.

“No tenemos muchas más novedades que las ya trascendidas en los medios de comunicación y redes sociales”, comenzó explicando.

Seguidamente, al hablar de la intervención de la Policía de la provincia de Formosa en el hecho dejó en claro que “nosotros nos enteramos cuando estábamos yendo al lugar que el presunto autor del hecho era personal policial; por lo cual la Policía solamente hizo el resguardo del lugar y por supuesto la primera intervención porque cuando llegaron al lugar la persona todavía estaba con el arma cerca”.

“Cuando el 911 recibió el llamado no sabían por supuesto que la persona involucrada era personal policial; toda esa primera participación está justificada y luego de lo que se pudo apreciar se dejó la constancia pertinente evitando cualquier cuestión procesal que venga después. A partir de ahí me aboqué en forma inmediata a la investigación. Nosotros nos valemos de las prácticas y las técnicas del Centro de Información Judicial para poder hacer el levantamiento de todas las evidencias que había en el lugar”, continuó explicando el Magistrado y dejó en claro que “tenemos nuestro propio equipo de labor científica así que no necesitamos que venga otra fuerza”.

Consultado por la persona que asesinó a Teresa López dijo que sigue con vida y que “está fuera de peligro” y que “estamos esperando el alta clínica para poder indagarlo. El informe preliminar que tengo hoy es que por este hecho él no tiene riesgo de vida”.

“Queremos completar nuestra etapa de investigación primaria, darle la posibilidad que se defienda y que pueda plantear las cuestiones que hacen a su defensa, hay un montón de medidas procesales que no podemos hacer sin intervención de un abogado defensor designado por él, por lo cual se dilata un poco más la tarea de investigación y resolución del caso”, continuó explicando Caballero.

Finalmente, al hablar si es que había denuncias por parte de la víctima señaló: “mientras nosotros estábamos en el lugar teníamos a nuestros equipos tanto del Juzgado como de la Fiscalía trabajando en búsqueda de antecedentes, pero no pudimos verificar la existencia, al menos en sede policial o el juzgado no hay”.

El hecho

Minutos después de las 9 de la mañana del lunes, personal de la Comisaría Primera acudió a un requerimiento en la calle Hipólito Irigoyen al 400 del barrio San Martín de esta ciudad.

Al llegar a una clínica de estética y dermatología, los efectivos policiales se encontraron con el cuerpo de una mujer de 34 años a prima facie sin vida tendida en el suelo; como así el cuerpo de un hombre de 31 años, ambos con orificio por impacto de proyectil de arma de fuego en el cuerpo.

Según las averiguaciones, el hombre es integrante de la Policía de Formosa, quien ingresó al lugar, extrajo un arma de fuego y le efectuó un disparo a la mujer (ex novia), provocándole el deceso en el acto; posteriormente el sujeto se efectuó un disparo con intenciones de quitarse la vida.

Se solicitó una ambulancia del SIPEC y tras examinar el médico a la víctima, informó que efectivamente ya se encontraba sin signos vitales; mientras que el hombre fue asistido y evacuado con vida y con custodia policial al Hospital Central. Posteriormente fue derivado al HAC, donde permanece internado con pronóstico reservado.

Se resguardó la escena del hecho y se informó lo sucedido al juez de Instrucción y Correccional Nº 6 Dr. Guillermo Omar Caballero, y al fiscal de turno, quienes acudieron a la escena del hecho para direccionar el procedimiento con los peritos y fotógrafos del Centro de Investigación Forense (CIF), dependiente de Poder Judicial de la Provincia de Formosa.

Finalizada las diligencias procesales dispuestas por el juez, solicitó que personal del Cuerpo de Bomberos traslade el cuerpo de la víctima hasta la morgue del barrio San Antonio para la autopsia por parte del Forense Judicial.

La víctima fue identificada como Luciana Teresa López. Finalizadas las actuaciones, el cuerpo fue entregado a sus familiares para las respectivas exequias.