Policial inicia los Play Off ante obras de San Juan

Con muchas más victorias que traspiés, con un juego elogiado por propios y extraños y con un equipo que a medida que pasaron los meses se fue poniendo por si solo el traje de candidato, Policial de Formosa inicia en la tarde de este jueves sus cuartos de final de la Liga Argentina de Vóley 2021 / 2022. Desde las 17 horas el equipo de Martín López se mide en el juego 1 de la serie ante Obras de San Juan en el estadio de UPCN. Además hoy juegan Once Unidos-Paracao, Ciudad-Monteros y UPCN-River. Las series se desarrollarán al mejor de tres partidos tanto en 4°de final como en semis.

El conjunto de nuestra provincia llegó a la capital sanjuanina en la tarde del martes, tras más salir de Formosa en la noche del lunes y recorrer más de 1.490 kilómetros. Fueron varios los viajes que tuvo el elenco Policial en la temporada, que incluyen no solo los cuatro tour de la Fase Regular, sino además la disputa en Minas Gerais del Sudamericano 2022 de Clubes.

Desde el juego y los números, sin dudas que el representativo formoseño fue la sorpresa de esta parte de la temporada en la que ganó Copa ACLAV, fue segundo de la Fase Regular y además quedó a tan solo un set de colgarse una medalla en tierras brasileñas. Los datos marcan que después de 20 juegos Policial ganó 16 juegos y cayó en solo 4 ocasiones, en los que ganó 53 sets y perdió 21, con 1724 puntos a favor y 1490 en contra. El 3 a 0 a favor fue el resultado que más veces obtuvo, con un total de 11 finales con ese marcador. Le sigue el 3-2 a favor que se dio en cuatro oportunidades.

Los jugadores que viajaron a Cuyo son: Alejandro Araya, Rodrigo Ocampo, Carlos Mosquera, Ramsés Cascu, Alexis Nocenti, Tomás Rodríguez, Marcos Meana, Axel Mendoza, Pablo Rivero, Leandro Niz, Gastón Ortiz, Germán Gómez, Marcos Cabrera y Maximiliano Quiñónez.

El resto de la delegación está integrado por el Mánager Carlos Rojas, el Entrenador Martín López, el asistente Fernando Galeano, la Kinesióloga Andrea Mora, el Preparador Físico Maximiliano Cerquetti, Flavio Veron, Director de Competencia y Alcides Salinas, Utilero del plantel.

Previo al viaje, el central Ramsés Cascu expresó lo siguiente: “La realidad es que llegamos con cierto cansancio después de tantos viajes, pero a la vez estamos bien preparados para los dos partidos que se vienen o si es necesario un tercer juego. Cuando jugamos por la última fecha contra Obras verdaderamente se notó ese desgaste que arrastrábamos. Ahora es otra historia, pero sí está claro que va a ser difícil. A partir del jueves son todas finales, esa es la principal diferencia entre jugar fase regular y play off. Acá no te podes equivocar, el margen de error se achica mucho. Con respecto a si me sorprendió el segundo lugar de la tabla, te diría que si antes de empezar la liga, pero una vez que empezamos a competir nos dimos cuentas de que íbamos a estar entre los cuatro de arriba”.

