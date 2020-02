Compartir

No entiendo cómo el Gobierno de la Provincia no se ocupa de invertir un mayor presupuesto en cámaras de seguridad; con los contantes hechos que se suscitan a diario las mismas son necesarias. Veo que nuestros funcionarios gastan tanto dinero en carteles para promocionarse y pienso que en lugar de invertir ahí deberían hacerlo para darnos mayor seguridad a los formoseños. Por lo visto sus prioridades no son las mismas que las del pueblo.