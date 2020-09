Por el Día del Estudiante, se incrementarán los controles en sitios estratégicos de la provincia

Compartir

También se aumentarán los efectivos de la Policía que recorrerán lugares de mayor concurrencia de niños y adolescentes, para evitar la aglomeración de personas y fiestas privadas, además de hacer cumplir las normas de distanciamiento social y el uso del tapabocas.

En el marco de las políticas públicas de seguridad y sanitarias dispuestas por el Gobierno de la Provincia de Formosa, en consonancia con el Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, expresadas a diario en conferencia de prensa a través del Consejo de Atención Integral de la Emergencia Covid-19, la Policía mantiene exhaustivos operativos de cuidado y protección de la ciudadanía formoseña a lo largo y ancho de nuestro territorio.

El único objetivo de los operativos es evitar la circulación del coronavirus y mantener el status sanitario; además hacer cumplir las normas de distanciamiento social y el uso del tapabocas. Por otra parte, evitar fiestas privadas, ingreso de personas por sitios no autorizados, venta de bebidas alcohólicas, consumo de alcohol en la vía pública, aglomeración de personas, evitando la circulación de aquellas que no se encuentren en las excepciones cuya actividad está permitida por formar parte de los servicios esenciales.

El Comando Superior de la Institución dispuso medidas especiales de restricciones para el 21 de septiembre a fin de evitar reuniones sociales en domicilios particulares, casa quinta, espacios públicos, entre otros lugares estratégicos de uso y esparcimiento destinados al festejo por el día de los estudiantes.

Por ese motivo, habrá un operativo de monitoreo constante afectándose una mayor cantidad de recursos humanos y logísticos, como así controles fijos y móviles en rutas nacionales, provinciales y principales avenidas de esta ciudad.

Este virus demostró que no reconoce fronteras, clases sociales, razas ni categorías de ningún tipo, por ello debemos fortalecer el cumplimiento social de las medidas y hábitos de prevención en Formosa, dado que esta es la única manera de no poner en riesgo la salud y la vida de los formoseños, más aún, teniendo en cuenta que en la actualidad los casos se duplicaron en todas las provincias.

En Formosa la educación es una cuestión de Estado, en este día tan especial para los estudiantes el Comando Superior saluda a los estudiantes por su día, destacando el compromiso y responsabilidad en estos tiempos de pandemia que requiere que todos nos cuidemos.