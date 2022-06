Por la falta de gasoil, la Mesa de Enlace convocó a un paro nacional del campo

Compartir

En medio de la crisis del gasoil que atraviesa la Argentina, con falta de suministro del combustible prácticamente en todo el país y con los transportistas de cargas autoconvocados manifestándose a lo largo y ancho del territorio a través de distintas medidas de fuerza, la Mesa de Enlace anunció una paro nacional con cese de la comercialización de granos y ganado para el miércoles 13 de julio y no descartó extenderla por más tiempo. La “jornada federal” incluirá movilizaciones pero sin cortes de rutas.

“Queremos que nos acompañen con un cese de comercialización por ese día y poder empatizar con todos los argentinos. Sabemos de las complicaciones que están pasando cada uno de los argentinos. Queremos contribuir a preservar la democracia y a que la clase política dé la respuesta que está necesitando el pueblo argentino,” señaló Carlos Achetoni, presidente de Federación Agraria Argentina.

La metodología, explicó el dirigente, será la siguiente: “En las diferentes provincias vamos a concentrarnos los productores, sin cortar rutas, sin molestar a nadie. Vamos a estar manifestándonos de manera tal de marcar la presencia y hacer notar a través del periodismo la necesidad de tener respuesta a las medidas que estamos mencionando”.

Queremos que nos acompañen con un cese de comercialización por ese día y poder empatizar con todos los argentinos. Sabemos de las complicaciones que están pasando cada uno de los argentinos (Achetoni)

A través de un comunicado, las cuatro entidades que conforman la Mesa de Enlace -Coninagro, Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas y Federación Agraria Argentina- indicaron que “resulta urgente el acceso al gasoil y a los fertilizantes para evitar una parálisis total del aparato productivo”.

En ese marco, destacaron que “también es necesario que haya menos intervenciones dañinas, que se baje el gasto público y que se ponga fin a la crisis energética”.

Los principales dirigentes del campo remarcaron que en paro nacional con cese de comercialización previsto para el miércoles 13 de julio habrá concentraciones en las rutas pero sin cortes y añadieron que de no encontrar solución por parte del Gobierno se profundizarán las medidas de fuerza

En este escenario, destacaron que están unidos, con una visión en común y “con el convencimiento de que el sector está en condiciones de crecer en producción, exportaciones, abastecimiento y en la generación de bioenergía y más empleo”.

“La política debe recuperar la estabilidad macroeconómica y detener la confrontación, que redunda en mayor desigualdad. Es imprescindible la integración con paz social, para lograr un desarrollo federal, sostenible e inclusivo. Estas son condiciones imprescindibles para trabajar, producir, industrializar, transportar, comercializar para lograr el abastecimiento interno e incrementar las exportaciones”, destacaron los dirigentes del campo.

En otro orden, la Mesa de Enlace destacó en el comunicado que “el sector agroindustrial genera casi 4 millones de empleos en todo el país, el 70% de las exportaciones y 8 de cada 10 divisas netas”.

“Crea empleo federal y genuino, con el aporte fundamental de los productores en la dinamización de la economía. Aporta innovación tecnológica y mejoras en la calidad del trabajo y de la producción. Por eso, existe entre los actores presentes la convicción de que, si se dan las condiciones adecuadas, sin intervenciones distorsivas ni cambios de reglas de juego permanentes, podría crecer aún más e incrementar las posibilidades de desarrollo federal de la Argentina”, afirmaron.

