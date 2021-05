Por la fase 1, más comercios anuncian su cierre definitivo en la ciudad capital

Compartir

Pablo Siddig, presidente de Comerciantes Unidos de Formosa (CUF), en diálogo con el Grupo de Medios TVO aseveró que cierra de manera definitiva el local del que era propietario y que rematará toda la mercadería, teniendo en cuenta que por la vuelta a Fase 1 en la ciudad perdió todo tipo de rentabilidad. Aseguró que hay más comercios que están en la misma situación, dejando a gran cantidad de formoseños desempleados.

“No nos queda otra que cerrar, preferimos regalarle a la gente la mercadería al costo porque se lo merece miles de veces más que un gobierno que no está ‘siendo recíproco con los contribuyentes, no nos dan nada cuando estamos necesitando, es lamentable”, comenzó diciendo.

“Cierro de manera definitiva mi local ubicado en España 348, se va a liquidar todo cuando podamos abrir las puertas hasta agotar stock, son muchos años que tenemos de comercio, tenemos el depósito con bastante mercadería pero calculo que en no más de 40 días liquidaremos todo, la idea es liquidar todo, no nos queda otra que cerrar”, lamentó.

Asimismo dijo que tomó la decisión “porque me lo pidieron mis empleados, ellos me motivaron a cerrar, me dijeron que veían que la estaba remando, que hice todo lo posible porque realmente cada vez que queríamos tomar una decisión nos juntábamos con ellos a charlar, son como nuestra familia, pero ya entramos en todos los créditos que habían, la venimos peleando y ellos ven que estamos aguantando en vano, ellos mismos me dijeron que la cortemos acá porque me estoy haciendo mal a la salud, hay días que no tengo ganas de levantarme de la cama de lo mal que estoy, tengo empleados que son mi familia, me bancan a muerte”.

El cierre del local llevó a que estos empleados, “se tengan que rebuscar, son cinco familias que están tratando de rebuscarse, empezaron desde sus casas a vender milanesas, bebidas, otro se puso una verdulería, están tratando de rebuscarse como pueden, reaventándose porque ya saben lo que va a pasar, estamos mal porque cada familia tiene 3 o 4 integrantes y en casi todos tenían un solo ingreso que era el de los empleados”.

Dijo además que desde CUF, organización que comanda, “me llamaron estos días 20 comercios más, son muchos los locales renombrados que están cerrando y que van a cerrar, son negocios que dan trabajo genuino, que la pelean día a día, es lamentable porque lo único que va a quedar en este momento es trabajo proveniente del Estado y hoy en día tampoco son bien pagos, se les paga como pueden, es lamentable porque Formosa se va a ir muriendo de a poquito, la gente se va a querer ir yendo de la ciudad, va a terminar siendo un pueblo fantasma esto, no va a ser más una ciudad, va a ir retrocediendo Formosa”.

Aseveró que en esta situación económica grave, ni siquiera han podido acceder a los nuevos créditos lanzados por el gobierno, “los comerciantes estamos como en la película Titanic cuando les daban los salvavidas porque el barco se estaba hundiendo, a los créditos que nos están ofreciendo no podemos acceder, ni siquiera podemos pagar los del año pasado, estamos muertos, no calificamos porque ya tenemos créditos en mora, debemos a la AFIP, Rentas”.

Al ser consultado sobre qué hará en un futuro, luego de apostar e invertir en Formosa, contó que “acá no vamos a invertir más, vamos a seguir invirtiendo en Buenos Aires, vamos a fabricar ropa que es lo que siempre quisimos hacer, de hecho ya lo estamos haciendo, intentamos tener una pequeña fábrica familiar y reinventarnos de esa manera pero lamentablemente con un dolor en el alma es así, mis hijos son todos formoseños, yo vine hace 10 años a Formosa, siento Formosa como mi casa pero no voy a seguir apoyando a la provincia y es lamentable, ya no se puede apostar”.

“Lo mejor que me llevo de Formosa es la gente, el ciudadano, el carisma que tiene la gente, cómo son cuando estas mal, que te invitan un mate para olvidar todo, siempre te dan una palmada en la espalda que por más que uno esté triste te hace sentir vivo, la gente es lo más lindo que me llevo”, dijo emocionado.

“Lo mal es el gobierno que es opresor, que tiene a la gente asustada, con miedo, es muy triste ver esta realidad, que de repente hasta el mismo empleado estatal no se sale a quejar de su pequeño sueldo por miedo a que los echen, uno ve trabajando a policías y enfermeros como pueden, maltratados, los maestros lo mismo, deben quedarse callados o sino se quedan sin empleo, esa es la parte más fea que me llevo de Formosa lamentablemente”, finalizó.

