El director General de Cultura y Educación bonaerense, Alberto Sileoni, criticó el ajuste impulsado por el presidente Javier Milei y aseguró que «por primera vez, hay un Gobierno que no ve a la Educación como una variable estratégica para el avance de un país».

«Por primera vez, hay un Gobierno que no ve a la Educación como una variable estratégica para el avance de un país. El primero que vio la educación así fue (Manuel) Belgrano hace 220 años», sostuvo el funcionario provincial.

El exministro de Educación afirmó que el de Milei es «un Gobierno que desprecia la Educación pública». «Es un desprecio que era discursivo antes de asumir y ahora lo lleva adelante con políticas públicas», señaló.

Y añadió: «O son improvisados o desconocen, o son hijos del prejuicio, o no han leído: (Julio Argentino) Roca es la Ley 1.420, pese a ser un personaje controversial en la Historia Argentina». «Estos señores que nos gobiernan nos hacen discutir si tiene que ser obligatoria la educación en el país», se quejó Sileoni.

Al insistir sobre la situación de la Educación superior, el funcionario bonaerense indicó que «las Universidades están recortando gastos que implicaban derechos». Y concluyó: «Después de tanta ignorancia de quienes gobiernan de desconocer de qué están hablando, que se den una vuelta por las universidades a las 7 de la mañana que no es como lo piensan.. Eso lamentablemente no la ven».