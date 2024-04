Por seguridad, el presidente Milei dejará de viajar en vuelos comerciales

El Gobierno nacional confirmó que el presidente Javier Milei dejará de utilizar vuelos comerciales en sus viajes, tal como había hecho desde el comienzo de su gestión. Según informó el vocero presidencial Manuel Adorni, la decisión se tomó tras una sugerencia del Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich.

“El Ministerio de Seguridad nos advirtió sobre ciertos riesgos que existen sobre que el presidente siga volando en vuelos comerciales comunes. El Presidente no puede viajar más en vuelos comerciales y el Ministerio de Seguridad les ha elevado a todas las partes un informe reservado del por qué de esta sugerencia. Efectivamente el Presidente dejará de usar vuelos comerciales para viajar”, afirmó Adorni ante una pregunta de Infobae.

De esa manera, el vocero comunicó que a partir de ahora, el Gobierno tomará mayores recaudos en los viajes que realice Javier Milei, aunque evitó dar detalles cómo viajará a partir de ahora el mandatario. De todas formas, lo más probable es que utilice el Tango 01. Más allá de lo que dijo Adorni, en la Casa Rosada admiten que fue un error dejar de utilizar la flota oficial para los viajes del Presidente, y recordaron que tuvo que suspender su viaje a Dinamarca por los riesgos que implicaba que tomara un vuelo comercial en medio de la escalada de tensión por el ataque de Irán a Israel. De todas formas. aclararon que no recibieron ninguna amenaza contra el mandatario.

Además, confirmaron que el exjefe de la Casa Militar Alejandro Guglielmi había advertido sobre los riesgos de que el mandatario se moviera en vuelos de línea. Guglielmi fue removido de su cargo en marzo por decisión de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Milei tiene previsto viajar a Bariloche para participar del Foro Llao Llao. Esa será la primera oportunidad en la que utilizará la flota oficial.

Como muestra de austeridad, Milei había anunciado, antes de asumir como Presidente, que no utilizaría la flota oficial y que se trasladaría en vuelos comerciales. Así lo hizo cada vez que viajó al exterior en estos meses.

El lunes, la ministra Patricia Bullrich había dado un adelanto sobre el tema al advertir que, pese a las restricciones presupuestarias en medio del ajuste económico generalizado, había que “cuidar” al Presidente y que no debía seguir viajando en vuelos comerciales.

“No hay plata, pero hay que cuidar al Presidente. Es un tema que no lo hemos discutido todavía, pero no me parece que no sea un tema a poner sobre la mesa. Hay que considerar que la Argentina está en una etapa de austeridad, pero también tenemos que cuidar al Presidente”, aseguró la funcionaria nacional en diálogo con el periodista Eduardo Feinmann en LN+.

Más allá de que no es utilizada por el Presidente, la flota oficial sigue generando un alto costo por el mantenimiento de los aviones y helicópteros que la integran, y de los sueldos de las personas que forman parte de la unidad.

Según expertos consultados por Infobae, el Estado debería destinar más de USD 10 millones por año para mantener la flota en las condiciones actuales. A eso se suman los sueldos de unos 140 empleados, entre tripulantes, mecánicos, abogados, pilotos, y empleados administrativos. Son más 140 millones de pesos por mes.

El avión más costoso para mantener es el ARG 01, adquirido durante la gestión de Alberto Fernández. Aunque llegó hace menos de un año, en breve debería atravesar una inspección mayor, lo que demandaría una inversión de más de 3 millones de dólares. El gobierno saliente lanzó una licitación para realizar esos trabajos a horas del cambio de mando y con la mayoría de los funcionarios renunciados.

El avión está parado desde fines de diciembre, cuando fue a Estados Unidos para una inspección técnica. Solo se movió el viernes 2 de febrero para ir y volver a la provincia de Mendoza. Solo de combustible, ese viaje insume unos 20 mil dólares. En el vuelo habría viajado María Belen Agudiez, la subsecretaria de Planificación General. “No era vuelo necesario por cuestiones mecánicas, tampoco para cumplir con horas de vuelo de los pilotos”, confirmó una fuente aeronáutica.

Para comprar el ARG 01, el Gobierno tuvo que invertir USD 21.730.000 y entregar el viejo Tango 01, que estaba valuado en unos USD 3 millones. El año pasado, el avión fue usado varias veces por el ex presidente, Alberto Fernández, y por el ex ministro de Economía, Sergio Massa.