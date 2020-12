Preocupa a los formoseños el aumento del robo de motocicletas en la ciudad

Compartir

Ante el creciente aumento del robo de motocicletas en Formosa, ciudadanos piden que la Policía aboque a un grupo a investigar este tipo de delitos que cada vez tiene más damnificados y donde son pocos los rodados que se recuperan.

La preocupación de los vecinos radica en la rapidez de los malvivientes para robar los rodados incluso de adentro de las casas, lo que los hace cuestionarse si tienen zonas liberadas o si operan en grupos para delinquir.

Si bien el robo de motos no distingue zonas ni horarios, hay una mayor “preferencia” hacia las de alta cilindrada o las de determinadas marcas como las Honda o la Yamaha, de igual forma los rodados que son nuevos y de cualquier marca son robados.

La mayoría de los damnificados, en su desesperación por recuperar sus rodados, no paran de publicar en los distintos grupos de las redes sociales con la esperanza de que alguna persona haya visto o sepa algo y los pueda ayudar para recuperar sus rodados.

“Al comienzo de la pandemia como había muchos policías en las calles y ciertas actividades estaban paralizadas, todo estaba tranquilo pero después el robo empezó con todo y ahora las roban hasta de adentro de las casas, es una locura total lo que ocurre, no hay alarma ni protección que sirvan para esto”, expresó un vecino de la ciudad al Grupo de Medios TVO.

“Necesitamos que las autoridades hagan algo al respecto, no puede ser que las roben con tanta precisión y rapidez, incluso hay motos que son muy costosas y hay pocas en Formosa, pero hasta esas roban y nadie ve nada, lo que queremos saber es cómo hacen para pasar controles sin papeles porque se trasladan de punta a punta en la ciudad y nadie se da cuenta, es realmente alarmante lo que pasa”, acotó.

De la misma forma otro vecino que también fue damnificado con este tipo de delitos pidió que la Policía “se dedique a investigar esto, que dialogue con los vecinos que muchas veces tienen información certera porque hay desarmaderos en todas partes y de ahí las van vendiendo, no puede ser que se roben tantas motos y nadie diga nada”.

Otra cuestión que se da con esto es la venta de las partes, “si la gente sigue comprando esto no va a parar más, no compren repuestos de segunda, vayan a locales autorizados porque si ese negocio sigue el robo tampoco va a parar, algunos venden los plásticos, los repuestos a un menor precio, pero porque son robados, tenemos que ser responsables todos”.

“Cada día hay más robos de este tipo y es en todas partes, lo peor es que muchos nos manejamos en las motos para trabajar o ir a estudiar y apenas tenemos para pagar las cuotas, es un perjuicio muy grande el que hacen y es lamentable que estemos tan desamparados, si te roban la moto te quedas sin nada y encima no hay nadie que te auxilie, que te dé una pista, que al menos vea qué pasa con esto, es como que las roban y ya está, pero uno no pierde la esperanza de que las puedan recuperar”, dijo una joven.

