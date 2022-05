Preocupación en River por Quintero: se resintió de su lesión y se perdería lo que resta del semestre

Compartir

Linkedin Print

Malas noticias para Marcelo Gallardo. En la práctica de este martes, el colombiano Juanfer Quintero se resintió de su lesión muscular y quedó descartado para el próximo duelo de River Plate por la Copa Libertadores. A la espera de los estudios que se realizará hoy mismo, el futbolista se perdería también el partido de la próxima semana por el certamen internacional.

El mediocampista de 29 años había sufrido un desgarro en el isquiotibial izquierdo a finales de abril, motivo por el cual estuvo ausente en las convocatorias desde aquel entonces. La idea del cuerpo técnico era volver a contar con él este jueves, cuando el Millonario reciba en el Monumental a Colo Colo por la quinta fecha de la Libertadores. Sin embargo, una nueva molestia ha arruinado estos plantes.

“Realmente no me da bronca, esto es parte del fútbol, lo más importante es recuperarme, ya está”, había comentado Quintero en abril luego de haberse realizado los primeros estudios que luego confirmarían la lesión muscular. Si efectivamente se resintió de este inconveniente físico, el colombiano quedaría también descartado para el duelo ante Alianza Lima por la Libertadores, estipulado para el 25 de mayo.

Cabe destacar que River Plate es líder del Grupo F hasta aquí con 10 puntos cosechados en cuatro presentaciones. Su rival del jueves, Colo Colo, marcha segundo con 7 unidades, por lo que el conjunto chileno irá por un triunfo que lo deje a un paso de la clasificación a octavos de final. Mientras que los de Gallardo saben que si se hacen con la victoria, sellarán su pase como líderes. En el resto de la zona, Fortaleza tiene 4 y Alianza Lima cierra con 1.

La última vez que Quintero vistió la camiseta del elenco de Núñez fue el 17 de abril en el triunfo por 2 a 1 ante Banfield en el estadio Florencio Sola. El colombiano ingresó en el complemento y fue determinante para que su equipo cambie la cara y termine llevándose una victoria. Además, asistió en el segundo tanto de Matías Suárez, tras una gran acción colectiva.

Si sella su clasificación a octavos ante Colo Colo, River Plate cerrará un semestre agridulce debido a la inesperada eliminación ante Tigre en la Copa de la Liga. Además, aún adeuda su cruce ante Barracas Central por la primera llave de la Copa Argentina que aún no tiene fecha y podría jugarse después del parate.

Compartir

Linkedin Print