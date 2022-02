Presentan un proyecto de ley para prohibir piquetes en la Ciudad

Compartir

El legislador Ramiro Marra, junto con el bloque de Javier Milei en la Legislatura Porteña, presentó un proyecto de ley con el objetivo de prohibir la realización de piquetes en la vía pública en la Capital, que interrumpen el funcionamiento normal de los servicios públicos y la circulación durante los días de semana.

Se trata del primer proyecto presentado por el bloque de legisladores del economista y diputado Javier Milei. “No puede ser que cada día que quiero ir a trabajar tenga que enfrentarme a un corte de calle. La política no se hace cargo de los piquetes, así que, como respuesta, el concepto de piquete no tiene que existir más”, señaló Marra del partido La Libertad Avanza.

Marra manifestó que “todo el mundo tiene derecho a protestar, pero también todo el mundo tiene derecho de ir a trabajar tranquilo” y recordó que “hay gente que sufre mucho los piquetes”.

El proyecto, además, le exige al gobierno porteño que designe un espacio particular en donde los manifestantes se puedan expresar sin perjudicar a terceros. En declaraciones a Infobae, Marra dijo que “el autódromo es un buen ejemplo de un espacio así: no tiene uso en la actualidad y una manifestación ahí no restringe el derecho de los demás a circular”.

El legislador indicó que “según el artículo 14 de la Constitución Nacional, la circulación libre es un derecho, no un privilegio” e insistió en que “todos tenemos que poder ir a trabajar y circular tranquilos en la Ciudad”.

