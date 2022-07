Presentaron proyecto para que el Programa Esfuerzo Formoseño cubra hasta los 600 KWH

Compartir

Así lo indicó la diputada provincial, Agostina Villaggi en contacto con el Grupo de Medios TVO. «Buscamos una modificación del actual subsidio Esfuerzo Formoseño». Además, insistió con que se dé un aumento de sueldo a los empleados del Estado.

Villaggi dijo «lo que nosotros buscamos con este proyecto es una modificación del actual subsidio Esfuerzo Formoseño que subsidia hasta 150 KWH si lo dividimos. La idea es que se duplique y que el Estado subsidie los primeros 600 consumos del KWH, es decir 300 mensuales en aquellas personas que ya gozan de esta situación económica y particular y que necesita una ayuda por parte del Gobierno provincial y mucho más ahora con todo este problema inflacionario que tenemos y el silencio por parte del Gobernador en cuanto a la posibilidad de ajustar el aumento dado en el mes de marzo».

«Nosotros entendemos que también es necesario ajustar el subsidio, más la de lo que haya implementado el Estado Nacional», añadió.

«Queremos que se cubran los 600 KWH a aquellas personas que están en condiciones sociales y económicas que permitan que tengan este beneficio», indicó.

En cuanto a de donde saldría el dinero para subsidiar este beneficio, la Legisladora explicó «la provincia hoy tiene una recaudación tributaria muy alta, ha aumentado la recaudación de Rentas y tiene recursos para poder desarrollar este subsidio. Además, Formosa tiene un superávit fiscal le permite al Gobernador Insfrán poder hacer frente a este subsidio, teniendo en cuenta el magro aumento que ha dado al sector público».

«El Gobierno de la provincia tiene que hacerse cargo de esta coyuntura económica porque si bien lo que está sucediendo con la economía no depende de él, pero si tiene otras herramientas para ayudar a la población de Formosa a transitar de una mejor manera la inflación que estamos atravesando», señaló.

Los que no se han

inscripto al beneficio

Consultada sobre qué sucederá con las personas que no entran en los subsidios, Villaggi explicó «sin lugar a dudas esa gente va a recibir de lleno el aumento de las tarifas porque no se han inscripto o directamente no les corresponde, pero lo que el Gobierno puede hacer es dar un aumento de sueldo de acuerdo a la tarifa de energía eléctrica. También tienen que salir a reclamar los gremios por este aumento de sueldo».

