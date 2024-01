Primera B Nacional: Chaco For Ever retomó sus actividades y ya prepara un partido

Bajo las ordenes de Osella, For Ever regresó este miércoles a las actividades en el “Gigante”, en el marco de la puesta a punto para la temporada 2024. El “Negro” también presentó gran parte de sus incorporaciones. Ya está el fixture: debutará ante Gimnasia y Tiro en Salta.

For Ever comenzó este miércoles por la tarde los trabajos de pretemporada de cara a una nueva edición de la Primera Nacional. Junto a un buen número de dirigentes, el presidente de la institución Héctor Gómez dio una formal bienvenida a los jugadores para el puntapié de sus primeros movimientos. Tras el sorteo realizado hoy, los chaqueños integrarán la zona B de la nueva edición del torneo.

En cuanto a las primeras impresiones, Osella afirmó que fue un mercado duro debido a la cantidad de jugadores que dejaron la institución tras el último torneo. “Nos toca armar un equipo de cero, pero estamos contentos de las incorporaciones que están llegando. Son los jugadores que pedimos, asique valoramos el esfuerzo de la dirigencia para armar un equipo competitivo”.

A la hora de analizar la zona que le tocó, el técnico destacó lo dura y difícil que resulta la competencia a pesar de los rivales que se presentan, además de que “cada equipo deberá hacerse cargo del compromiso que quiera asumir desde el inicio del campeonato, en donde tenes un buen arranque, como así también uno malo donde después te cuesta salir”. Y agregó que, en un torneo largo, “la idea es que los jugadores entren en el ritmo que queremos, para luego poder ver qué condiciones llegamos frente al nivel del primer equipo, en este caso Gimnasia y Tiro”.

Finalizando la charla, remarcó el compromiso de los jugadores en cuanto a la decisión de sumarse a las filas del conjunto “albinegro”. “A pesar de que hay jugadores que tiene otra realidad, con la dificultad que significa traerlos al interior, tienen un valor muy grande aquellos que nos han tomado como primera opción”.

En cuanto a los refuerzos que llegaron al club, esta tarde se presentaron los siguientes jugadores:

Gonzalo Lucero, delantero. Ex Unión Magdalena (Colombia)

Rodrigo Vélez, volante central. Ex Tristán Suárez

Gonzalo Cañete, delantero. Ex Sarmiento de Resistencia

Milton Leyendeker, defensor central. Ex Agropecuario

Lucio Pérez, lateral derecho. Ex Sportivo Belgrano

Leonel Gigli, defensor central. Ex Real Cartagena (Colombia)

Enzo Tamborelli, defensor central. Ex Dock Sud

Agustín Bellóne, lateral derecho. Ex Atlético Mitre

Santiago Bustos, lateral izquierdo. Ex San Telmo

Daniel González, volante por izquierda, ex Atlético Mitre

Brando Obregón, enganche. Ex Brown de Adrogué.

Mientras tanto, se espera que en la semana lleguen los centrales Maximiliano Romero y Gonzalo Soto junto con el lateral izquierdo Lucas Krupzky.

Así quedó conformado el

plantel que se presentó

este miércoles:

Arqueros: Gastón Canuto y Leandro Ledesma, Leonardo Garcete.

Defensores: Damián García, David Valdez, Marcos Fissore, Milton Leyendeker, Lucio Pérez, Leonel Gigli, Enzo Tamborelli, Agustín Bellóne, Santiago Bustos, Marcos Ojeda.

Mediocampistas: Santiago Valenzuela, Héctor Zabala, Mateo Maccari, Alan Sombra, Marcos Giménez, Gonzalo Lucero, Rodrigo Vélez, Daniel González, Brando Obregón, Javier Iritier.

Delanteros: Gonzalo Cañete, Alejandro Aquino y Cristian Ibarra

Cuerpo técnico:

Director Técnico, Diego Osella.

Ayudante de Campo, Federico Saldari.

Ayudante alterno, Abel Camino.

Preparador Físico, Lionel Lucci.

Entrenador de arqueros, Cristian Mazzon.

La pretemporada continuará durante la semana con entrenamientos en doble turno el jueves y viernes, volviendo a un solo turno el sábado. (Fuente: Prensa Chaco For Ever).

Se definieron las zonas:

Forever en la zona B

La Primera Nacional comenzará el primer fin de semana de febrero y otorgará dos ascensos. El primero se definirá en una final entre los ganadores de cada zona y el segundo mediante el Reducido como es habitual desde hace años.

For Ever será parte de la Zona B y debutará visitando a Gimnasia y Tiro del Salta en el ‘Gigante del Norte’. Su primer compromiso como local será en la segunda fecha, ocasión en la que será anfitrión de Gimnasia de Mendoza. Y el duelo Interzonal será ante San Martín de Tucumán en las fechas 9 y 28, primero en ‘La Ciudadela’ y segundo en el ‘Gigante de la Avenida.

Además de los mencionados elencos salteño y tucumano, Temperley, Defensores de Belgrano, Almirante Brown, Colón, Brown de Adrogue, San Telmo, Almagro, Morón, CADU, Atlanta, Chicago, Estudiantes Rio Cuarto, Atlético Rafaela, Aldosivi, Mitre, Gimnasia Mendoza y Deportivo Madryn, serán los rivales.

La primera ronda

Fecha 1: Gimnasia y Tiro de Salta-For Ever

Fecha 2: For Ever-Gimnasia (M),

Fecha 3: Nueva Chicago-For Ever

Fecha 4: For Ever-Deportivo Morón

Fecha 5: Temperley-For Ever

Fecha 6: For Ever-Brown (A)

Fecha 7: Almagro-For Ever

Fecha 8: For Ever-Defensores de Belgrano

Fecha 9-Interzonal: San Martín (T)-For Ever

Fecha 10: San Telmo- For Ever.

Fecha 11: For Ever-Atlético de Rafaela

Fecha 12: Deportivo Madryn-For Ever

Fecha 13: For Ever-CADU

Fecha 14: Atlanta-For Ever

Fecha 15: For Ever-Almirante Brown

Fecha 16: Colón- For Ever

Fecha 17: For Ever-Estudiantes

Fecha 18: Aldosivi-For Ever

Fecha 19: For Ever-Mitre