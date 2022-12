Primera División: Oscar Piris toma fuerza para reforzar la defensa de Unión

Unión busca potenciar la defensa de cara al 2023, donde surgió la chance de sumar a Oscar Piris, defensor que viene de jugar en Gimnasia de La Plata.

Unión arranca una nueva semana de trabajos en Casasol, donde Gustavo Munúa sigue esperando novedades en cuanto a los refuerzos que le pidió a los dirigentes para potenciar al plantel de cara al 2023, como consecuencia de la sangría en puestos claves que sufrió tras la finalización de la Liga Profesional.

En ese sentido, uno de los puestos que pretende potenciar con jugadores de jerarquía es el de marcador central, como consecuencia que primero se fue Emanuel Britez y no tuvo reemplazante, mientras que con el final de la temporada también se marchó el uruguayo Diego Polenta y no hay certezas todavía sobre si se hará o no una nueva propuesta para que continúe Facundo Agüero.

Mientras tanto, se conoció que Unión le apuntó al defensor Oscar Piris, quien viene de actuar en Gimnasia de La Plata. El Tripero, más allá de haber cerrado una gran temporada, cuenta con serios inconvenientes económicos, con lo cual varios jugadores están buscando una salida o analizando la chance de partir ya que se les termina su contrato y uno de ellos es el defensor nacido en Formosa.

Osar Piris nació en Formosa, el 6 de junio de 1989, y es marcador central por naturaleza. Comenzó a jugar en Sol de América de su cuidad natal, en el Torneo Argentino B y lyuego en el Federal A. Fue transferido a Atlético Mitre, donde logró el ascenso a la Primera Nacional en 2016.

Mientras que luego Oscar Piris fue transferido al Arsenal Kiev, de Ucrania, en 2018, para recalar luego en Montevideo CIty Torque de Uruguay (2019/2020). Tuvo una chance en Delfín de Ecuador (2021), desde donde llegó a Gimnasia de La Plata (2022).

Según informó Radio Gol, ya habrían comenzado los contactos entre Unión y el representante de Oscar Piris, quien contaría con el aval de Gustavo Munúa para que desembarque en su plantel. La negociación estaría avanzada, y el club cuenta a su favor con que el marcador central pretende marcharse de Gimnasia de La Plata. Es más, según se reporta, el DT tatengue pretendería que lleguen tres marcadores centrales en este mercado de pases.

