Primera sesión virtual del plenario extraordinario del Consejo Superior de la UNaF

Ayer se realizó la primera sesión virtual del plenario extraordinario del Honorable Consejo Superior (HCS) de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF), la cual fue presidida por el rector, Prof. Esp. Augusto Parmetler.

«A mi criterio fue una muy buena sesión», expuso el titular de la UNaF, quien encabezó la reunión virtual en su carácter de presidente del HCS, siendo acompañado por la secretaria general académica, Dra. Mónica Daldovo, quien es secretaria del Consejo.

Señaló que «cada uno de los consiliarios expresó su visión. Tanto los docentes como los estudiantes hablaron sobre esta realidad que estamos teniendo y lo más importante es que vamos consensuando en algunas propuestas y medidas y así vamos a seguir haciéndolo seguramente con nuevos protocolos, ya que este caminar es un paso a paso».

«La parte académica es compleja y sobre mucho más cuando los estudiantes no se pueden conectar –hizo notar-. Es así que vamos avanzando en un paso a paso para poder protocolizar todas las cuestiones y que, a su vez, todos tengan la oportunidad de poder cursar las materias y regularizarlas, siempre y cuando el estudiante acredite saberes que tengan que ver con los objetivos de cada cátedra».

Refirió que «como Consejo Superior, como rector y todo el gabinete de la Universidad, incluso los alumnos, estamos muy preocupados por esta nueva situación y esto es lo que se ha expresado en este marco».

Tablets y pendrives

En ese sentido, resaltó el rector que «anuncié una compra de 400 tablets y 2000 pendrives para poder hacer circular los dossiers que están armando los docentes, a los fines de darles chance a aquellos alumnos que no pudieron conectarse con las cátedras, de manera que así puedan acceder a los materiales en un período de recuperación, pues vamos a estar prorrogando la fecha de presentación de las regularidades».

«La UNaF sigue trabajando con guardias mínimas, son convocados puntualmente algunos no docentes e investigadores, ya que estos últimos están desarrollando tareas experimentales que no las pueden abandonar, como es el caso de piscicultura», puntualizó.

Agregó: «además se está produciendo alcohol en gel. En la jornada nos entregarán 120 litros más del producto que vamos a estar envasando para poder distribuir la semana que viene. Y a ello se agregan los barbijos que también se han realizado y estamos a la espera de un material para poder terminar las máscaras que son producidas en la UNaF, todos elementos para poder resguardarnos de esta pandemia del COVID-19».