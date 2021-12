Productores afirman necesidad de «recuperar stock ganadero»

Compartir

Representantes de la Sociedad Rural de Córdoba y la Federación Agraria Argentina (FAA) destacaron la necesidad de “recuperar stock ganadero” con el objetivo de bajar los precios internos, y pidieron que todos los actores de la cadena formen parte de la mesa de discusión que se reunirá el próximo jueves.

El presidente de la Sociedad Rural de Córdoba, Pedro Salas, manifestó que hay una “enorme necesidad de recuperar stock ganadero”.

“Históricamente se exportaba 7%, 10% de la faena, y hoy en día se está pisando el 30%”, señaló respecto de la cantidad de carne destinada al mercado externo; y reconoció que el precio “está bastante inaccesible para muchísimos sectores”.

“Consumíamos más de 60 kilos (al año por habitante) allá por 2014-2015, y ahora el consumo apenas pasa los 40 kilos. No es que los argentinos se hayan vuelto veganos, sino que el costo es bastante prohibitivo en muchos casos”, agregó el presidente de la entidad cordobesa a la radio AM 750. Una problemática, según Salas, ha sido la “rentabilidad agraria” que ha “superado a la ganadera”.

“Obviamente se requieren incentivos crediticios. Nosotros hemos planteado la necesidad, por ejemplo, de un plan masivo de inseminación”, añadió el dirigente agropecuario.

El Gobierno coincide en la necesidad de incentivar el aumento de stock y abriría una línea de créditos para impulsar la producción, según transcendió a partir de un borrador que el Ministerio de Agricultura presentó a las entidades de la Mesa de Enlace.

Domínguez, se reunirá el próximo jueves con entidades representativas de la cadena cárnica a las cuales se les planteará un plan integral para la ganadería respecto al mercado interno y para la exportación para el período 2022/23, además de darse a conocer las iniciativas oficiales respecto al trigo y el maíz.

«Tenemos que lograr mayor stock y peso por animal; esa es la política que le encomendó el presidente Alberto Fernández al ministro Domínguez, y es la política a la que vamos», dijo el último viernes el secretario de Agricultura, Jorge Solmi, mientras realizaba una recorrida a un feedlot de la localidad bonaerense de Tordillo.

En la misma línea, el presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA) y representante de la Mesa de Enlace, Carlos Achetoni, dijo a Radio Provincia que «la postura del Gobierno está basada en los números en relación al stock de ganado», y reveló que se están «analizando incentivos para los productores».

Asimismo, indicó que «debe haber un precio sostenido de la hacienda, que no ponga en crisis a la góndola ni a la carne para el consumo interno».

«No vemos bien una restricción, estamos intentando cerrar acuerdos y la situación es abordar la problemática de manera global, que tiene que ver con la inflación», aseveró Archetoni, tras lo cual sostuvo que «bajar los precios es algo difícil en la Argentina».

El presidente de la FAA remarcó que el sector debe tener «incentivos para poder cuidar el producto primario y las carnes alternativas».

“Estamos intentando acordar, porque el productor primario no es formador de precios», subrayó el dirigente federado.

En ese sentido, tanto Archetoni como Salas coincidieron en la necesidad que todos los actores de la cadena formen parte de la mesa de diálogo con el Gobierno.

“La discusión de la carne tiene que ser desde la cadena de productores hasta la cadena de comercialización incluida. Se tienen que sentar todos”, señaló Salas, quien subrayó que, “entre el valor de la carne en Liniers y el de la carnicería, el último está tres o cuatro veces más caro”.

Por su parte, Achetoni sostuvo: «Nos molesta que desde mayo, que se cerró la exportación, nuestros precios cayeran un 20% y durante ese tiempo no se trasladó a la góndola».



