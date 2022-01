Productores formoseños en situación crítica por sequía, incendios y cortes de luz

Compartir

La sequía, los incendios y los cortes de energía eléctrica continúan afectando a los productores ganaderos del interior provincial. Algunos de ellos manifiestan que la situación es “crítica”.

Miguel Riquelme es un pequeño productor ganadero de 7 Palmas y aseguró que la situación que atraviesan “es crítica”, por factores como las altas temperaturas y las sequías que propician el origen y expansión de incendios que destruyen gran parte de los campos destinados a la producción, “tuvimos experiencia anteriormente”. Además el otro factor es el problema de la energía eléctrica, que solo suma más contratiempos y dificultades para la producción de ganado.

“Se tiene que estar 24 horas de guardia por ese tema. Los tajamares terminaron, yo en mi caso tengo perforaciones, pero igual es todo un tema porque el problema acá en 7 Palmas, es el sistema eléctrico, está goteando y se corta la luz”, señaló Riquelme al Grupo de Medios TVO.

“De lluvias nada, ni un aguacero. Ahora gracias a Dios unos días antes ha habido un aguacero pero en otro sector, acá nada. Digamos que está crítico el tema acá en la zona”, refirió respecto de la gran sequía en la zona. Esta condición favorece a los incendios de pastizales, que pese a los trabajos de previsión en su manejo, pueden expandirse según detalló. “Tuvimos experiencia anteriormente, yo previne de antemano, raspe, pase los discos alrededor del campo e igual estamos atentos porque si hacen quemazón al vecino, igual con el viento fuerte que hay, salta el fuego hacia al campo de uno”.

Pero no solo la sequía y los incendios afectan al sector, los problemas eléctricos también son una constante ya que “de noche por ahí si hay energía prendes el motor y arranca la heladera o uno de los electrodomésticos de la casa y se patina el motor” debido a la baja tensión. Como ejemplo, Caballero relató lo que le ocurrió días atrás: “Deje prendido el motor y me fui al campo para traer a los animales a darle agua, porque a veces los animales huelen el agua más cerca porque ahí quieren ir a tomar por la sed la desesperación que tienen, y vine y encontré mi motor quemado. Se me quemaron ya 3 motores. Ayer me fui a comprar un motor, al contado sale 29 mil pesos”. Y agregó, “yo me pondría muy conforme, muy contento por lo menos si me ponen como corresponde la energía eléctrica”.

La situación es “crítica” y no ha mejorado en comparación con años anteriores, destacó el productor, quien concluyó, “en este tiempo todavía no tuve perdida mortandad de animales pero si estoy sacando los animales, lo más urgente posible para disminuir y controlar más. Soy pequeño ganadero, yo pongo de mi parte, pongo lo que puedo hasta ahí nomas, esta difícil la situación”.

