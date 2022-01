Incendios: el Cuerpo de Bomberos realiza alrededor de 30 intervenciones diarias

Compartir

Así informó el subcomisario William Romero, segundo jefe del Cuerpo de Bomberos de la Policía, quien destacó el “arduo e intenso trabajo del personal”.

Precisó que los efectivos realizan por quema de pastizales alrededor de 30 intervenciones diarias, tanto en Capital como en el interior provincial.

Además, resaltó que los incendios se gestan en el ejido urbano y también en las periferias, “pero lo que demanda más trabajo son los que se inician en los campos” destacando que es allí donde los bomberos tienen que extinguir de manera más rápida, porque el viento hace que el humo llegue a las rutas y eso vuelve peligroso el tránsito.

Asimismo, señaló que cuando el fuego se produce campos adentro, no requiere intervenciones y se deja que se apague solo, porque no hay gran peligro, ya que no se dirige hacia rutas o pueblos cercanos.

De esta manera, el personal podrá abocarse a otro lugar donde sea necesaria una intervención más rápida, aclaró.

Sobre los porcentajes de incendios en viviendas familiares, dijo que la principal causa son los accidentes eléctricos y explicó que esto sucede porque la gente llena de artefactos eléctricos sin tener en cuenta el cableado que tiene el domicilio, por eso para evitar este peligro, añadió que, “siempre recomendamos que las familias hagan verificar las conexiones con algún electricista matriculado”.

