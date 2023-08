Productores valoraron interés del Juez Morán para solucionar reclamos por emergencia agrícola

Días atrás, productores de la zona norte de Formosa se reunieron con el Juez Federal Pablo Morán y un funcionario del Ministerio de la Producción de nuestra provincia con el objetivo de que se informe sobre la situación del pedido de emergencia agrícola.

El Grupo de Medios TVO, dialogó con el titular de la Federación Agraria Argentina de Laguna Naineck, Pánfilo Ayala quien se mostró conforme con el encuentro y valoró el interés por parte del Magistrado Federal. “La semana pasada nos llamaron desde el Juzgado Federal, en dos oportunidades fuimos queriendo saber de la gestión que realizó el Juez porque en la manifestación que hicimos en Loyola él se comprometió a ello. Nos sorprendió la intención que tiene el Juez de que nuestro problema se solucione. Él llamó a un funcionario del área de producción de la provincia para que informe en qué situación se encontraba el trámite que nosotros venimos reclamando desde hace 200 días que es la emergencia decretada por el Gobierno de la provincia”, dijo.

Seguidamente explicó que “lo que nos dijo el Juez es que no hay todavía ninguna decisión a nivel nacional, en este momento nos aclara el funcionario que lo que está faltando un trámite a nivel nacional entre la Nación y provincia para que dentro de lo que se refiere a la ley de emergencia pueda llegar a los productores damnificados”.

“Vimos a un Juez preocupado, pidiendo al funcionario que trate de acelerar esta burocracia que está como un obstáculo y que nos angustia, sobre todo ante la difícil situación económica que hay en el país. El Juez pidió que haya una respuesta, que sea positiva o negativa pero que se expidan”, valoró.

Y siguió el explicando Ayala: “si bien es cierto y el Juez Moran aclaró en varios momentos de la reunión que no es su área se involucró tratando de que haya una respuesta y eso es importante”

Asimismo, dejó en claro que “a nosotros nos aflige y nos parece grave el tiempo que espera la provincia y el gobierno nacional para dar una asistencia”

“Nosotros ya tuvimos una reunión en la filial con los productores federados y coincidimos en esperar por estos tramites. Si bien es cierto que la espera es angustiante, hay un trámite que se está llevando adelante y vamos a darle seguimiento. En estos momentos no hay ninguna intención de que los productores salgan a realizar una manifestación. Agradecemos y valoramos la intervención del Juez Federal, y ojalá que se dé rápido la ayuda para los productores”, cerró diciendo Ayala.

Relacionado