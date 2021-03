Profesores del Instituto Superior de Arte “Oscar A. Albertazzi” reclamaron estabilidad laboral

Compartir

Profesores del Instituto Superior de Arte “Oscar Alberto Albertazzi” (ISA) de nuestra ciudad, protestaron frente a la sede de la institución, en reclamo de estabilidad laboral y la confirmación de sus cargos. Los educadores, en su mayoría ex alumnos del establecimiento, lamentaron que no haya designaciones, lo que hace peligrar su continuidad, teniendo en cuenta que ya empezarían las clases.

En ese marco el profesor de Música, Jorge Martínez, en diálogo con el Grupo de Medios TVO se refirió a la protesta pacifica que realizaron el lunes por la mañana.

“Tuvimos que llegar a esta instancia de reclamar nuestro propio espacios y derechos como docentes, lo que sucede es que años tras años veníamos soportando esta dificultad de las altas y bajas de designaciones frente a las carreras, en cualquier institución comúnmente se desarrolla cuando un docente que toma posesión de las horas, llega una fecha donde se debe cesar pero con la normalidad de que tendría que volver a continuar, pero eso nunca ocurrió en el ISA y este año tenemos esa dificultad y la negación de información respecto a esto. Nosotros como docentes del Profesora de Música, que es el único de la provincia, queríamos saber qué esta sucediendo, por recabar información sabemos que habrá un cambio de plan, también se habla de un ajuste de presupuesto lo que significa no solo adaptar la currícula sino que la nueva modalidad de horas cátedras y también significa que docentes se van a quedar sin trabajo”, expresó.

“Lo lamentable es que por ahí como somos docentes de la casa, con la continuidad tenemos antigüedad, también nos enteramos que van a llamar a lista de puntaje, eso significa que cualquier docente puede renovarse casi en su totalidad, por eso nosotros como profesores decidimos tomar partido, que nos den explicaciones formales, van a empezar las clases y seguimos sin designaciones, hay algo que particularmente es más grave porque hemos tomado mesas de exámenes, hemos hecho trabajos introductorios, diagnósticos para los aspirantes a las carreras y con esta lógica de que podríamos tener una continuidad lo desarrollamos durante todo el verano, pero con esto no sabemos si vamos a tener continuidad, estamos ahí todavía porque no tenemos ningún tipo de respuesta”, expresó.

“Nosotros somos profesores, incluso hay licenciados, otros están haciendo otras especialidades, yo entiendo que en término de que los trabajadores con interinato ya no existe esa función porque muchos docentes ganaban su espacio de esa forma, pero ahora parece una figura a término, eso significa que todos los años debemos renovar un contrato, nosotros también queríamos tener información de eso, todos los años debemos renovar nuestra alta con una fecha de inicio y una fecha de cierre donde después de cesar seguimos con la incertidumbre de no saber qué va a pasar”, expuso Martínez.

Aclaró además que con la protesta, “no tenemos ánimo de escandalizar y mediatizar, solo estamos reclamando nuestro derecho, apostamos a la educación pública, somos defensores del arte, hay estudiantes del profesorado que también están en la incertidumbre porque se pone en juego su continuación de carrera y su formación docente y es lamentable llegar a este punto, nadie quiere estar ahí, apostamos a las políticas educativas que van por buen camino y todo lo que se está desarrollando en particular con la pandemia, pero en este caso es algo bastante particular, necesitamos respuestas concretas. Como docentes a mediados de febrero hemos presentado nuestras documentaciones pero ya estamos finalizando marzo y aún no tenemos respuesta que es lo que buscamos, queremos saber cuál va a ser la situación de los docentes, si vamos a tener continuidad, si vamos a quedar sin trabajo porque se está viendo un ambiente intenso”, explicó.

“Queremos tener la seguridad de mantener nuestras horas cátedras y también por los estudiantes, ellos se sienten preocupados porque no pueden avanzar en sus prácticas y residencias profesionales, queremos una solución a corto plazo para volver a la normalidad y seguir trabajando. El año pasado tuvimos que adaptarnos, fue algo nuevo, muy productivo pero para el ISA hemos hecho mucha producción, estudiar música conlleva a más práctica. Queremos una respuesta, de repente nos encontramos sin nada, tenemos que andar atrás llamando por teléfono o haciendo una marcha para que tomen nota”, finalizó.

