A 45 años del golpe de Estado, organizaciones y gremios se movilizaron en Formosa

Compartir

Linkedin Print

Ayer, al cumplirse 45 años del Golpe de Estado en la Argentina, organizaciones sociales, gremiales, políticas y de derechos humanos se concentraron en la Plaza San Martín de la capital formoseña para luego movilizarse por la zona céntrica y reclamar por la “Memoria, la Verdad y la Justicia”, pero también “contra la impunidad, el ajuste, el FMI, la represión de ayer y hoy y por el triunfo de todas las luchas obreras y populares”.

Con un cartel de grandes dimensiones que tenía fotografías de algunos de los desaparecidos, partieron desde la plaza central para ubicarse en Avenida 25 de Mayo y Moreno donde realizaron un breve acto.

En la movilización no solo se recordó el último golpe cívico militar de Argentina, sino que además denunciaron las reiteradas violaciones de derechos humanos que deben padecer, sobre todo los trabajadores formoseños en esta situación de pandemia.

Frente a Casa de Gobierno lamentaron “el silencio de gobernantes” ante los reiterados reclamos de diversos sectores de trabajadores, que en el marco de la emergencia sanitaria exigen trabajar y continúan sin recibir respuesta.

Mientras protestaban, exigieron tener presente la memoria y proteger los derechos humanos para evitar que se cometan los mismos errores. “Cuando las personas se imaginan un mundo de justicia pueden ver que todos y todas tienen el derecho permanente a la libertad de opinión y manifestación sin ser hostigados y perseguidos por esa causa. La memoria es un ejercicio, un acto, un gesto de quienes queremos que los crímenes cometidos a la humanidad no sucedan nunca más”, expresaron.

Recordaron además que para que se produzca el golpe de Estado hubo “complicidad” de “empresarios, de las iglesias, de los partidos políticos y de organizaciones obreras, hubo traidores que marcaron compañeros y compañeras y cuesta mucho reconstruir esto, pero no lo debemos olvidar y no debemos permitir que vuelva a suceder”.

Compartir

Linkedin Print