Programa 39: presentaron insumos y equipamientos adquiridos para la EPET N°10

El jueves la dirección de la EPET N°10 presentó a la comunidad educativa los insumos y herramientas adquiridos para la institución en el marco del Programa 39, gestión 2023. La actividad contó con la presencia del director de Educación Técnica, Barón Peña.

Así lo comentó la directora Victoria Balsamini al señalar que se trata de la culminación de las compras con los fondos recibidos durante el año pasado y lamentó la incertidumbre reinante en el año en curso.

“En este momento no podemos determinar fehacientemente como vamos a continuar, todo es en pos de la mejora de la trayectoria formativa de nuestros estudiantes”, indicó.

Precisó que los materiales se utilizan tanto en los talleres de formación profesional para adultos, como también para talleres de ciclo básico técnico, cuya tecnicatura es en Informática.

“Anteriormente teníamos la Ley de Financiamiento que nos otorgaba a fin de año o en enero, una planificación por el depósito que nos hacían, para ver qué podíamos comprar y a qué talleres podíamos beneficiar”, subrayó.

Añadió que “en este momento se sabe que la inestabilidad política y económica no ayuda y realmente quisimos presentar esto a la comunidad, para que vean que la Escuela trabaja para los estudiantes”.

Adelantó que no obstante la incertidumbre reinante, elevarán los pedidos ante los niveles correspondientes, para “poder seguir sosteniendo a nuestros talleres, docentes y estudiantes”.

La EPET N°10 cuenta con doble modalidad, tecnicatura en informática y además formación profesional para jóvenes y adultos incluidos perfiles para alumnos con discapacidad.

Aquí mencionó refrigeración, construcción en seco, multimedia, informática, herrería, carpintería, electricidad, etc, totalizando en la actualidad 866 estudiantes.