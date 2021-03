Protesta terminó con represión, incidentes, detenidos y heridos

Compartir

A las 11:30 horas de ayer, cientos de formoseños se habían autoconvocado a través de las redes sociales para reclamar por la vuelta a la Fase 1 en la ciudad capital, y lo que parecía ser una “movilización más” terminó siendo el escenario de una protesta nunca antes vista, donde los manifestantes se enfrentaron con la Policía, hubo represión, varios incidentes y casi un centenar de detenidos y heridos.

Los manifestantes se autoconvocaron en Rivadavia y 25 de Mayo, y luego pretendían avanzar hasta Casa de Gobierno, pero no lo pudieron hacer ya que efectivos de la Policía de Formosa vallaron alrededor de la misma e impedían el paso; en un momento determinado, un grupo de personas comenzó a arrojar huevos a los uniformados y luego sacaron las vallas, fue ahí que la fuerza respondió con postas de goma, lo cual generó la furia de la muchedumbre desatando un verdadero caos.

Vale decir, que los enfrentamientos se dieron en diversos puntos, donde los manifestantes que intentaban “romper” las barreras eran reprimidos con balas de goma y gases lacrimógenos; luego, cuando la situación se tensó aún más, los efectivos policiales no discriminaban y disparaban a mansalva.

Durante las corridas, cientos de personas terminaron con lesiones a causa de los disparos que se efectuaron para disuadir, además muchos de ellos también fueron golpeados y apresados; por parte de la fuerza local 13 uniformados terminaron con lesiones.

La noticia pronto tomó estado nacional, y desde los medios porteños cubrían en vivo el minuto a minuto y enseguida fue tendencia en las redes sociales; asimismo, desde diferentes sectores manifestaron su repudio por la représeselo de la fuerza de seguridad.

La protesta finalizó luego de más de 5 horas, y no solo hubo corridas en cercanías a Casa de Gobierno, sino que los manifestantes se dispersaron en varios puntos del microcentro, donde eran perseguidos por la Policía.

Finalmente, según informó la fuerza policial, detuvieron a unas 92 personas y hasta el cierre de la edición muchos de ellos continuaban alojados en varias comisarías de la ciudad.

Ministro González

Ante lo acontecido, el ministro de Gobierno de Formosa, Jorge Abel González salió a aclarar que la Policía provincial “no tiene carta blanca” y que debe utilizar “protocolos” para actuar.

Al explicar las instrucciones, precisó que el punto 1 del protocolo “era mantener la valla para evitar el contacto entre manifestantes y policías, pero que les arrojaron huevos y cuando rompieron la valla los efectivos respondieron”.

“Además los agredieron con cascotes y ladrillos”, completó el funcionario y agregó que por ese motivo “se dio intervención a la justicia y al Procurador, para hacer cesar esa acción”.

Por otro lado, al referirse a la vuelta a Fase 1, González explicó que la medida sólo se aplica en la ciudad capital porque en los últimos 3 días se detectaron 43 casos, lo que “significa que hay circulación viral”.

Según precisó, el aislamiento dispuesto por el gobierno provincial para la ciudad de Formosa es “por 14 días”, tras informar que el brote de la Covid-19 afecta a “34 barrios en la ciudad”.

Respecto de los manifestantes y la marcha, dijo que “en las redes invitaban a quemar la Casa de Gobierno”.

“Es un grupo agitador en un año electoral”, afirmó y añadió que las declaraciones de dirigentes formoseños nacionales le “confirman que se trata de una movida política electoral”.

Finalmente, reconoció que la medida tomada para frenar los contagios de coronavirus en la ciudad de Formosa “es una situación molesta”. “Es una situación molesta y lo entendemos, pero las medidas sanitarias son claras y concretas”, dijo al ratificar la aplicación del aislamiento.

