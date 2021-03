Protestas: instan a no deslegitimar a través de métodos violentos los reclamos genuinos

Compartir

Linkedin Print

Desde la Defensoría del Pueblo de Formosa indicó que para mantener abiertas las escuelas y comercios “todos tenemos que hacer compromisos y concesiones, salvando vidas y produciendo sustentos necesarios para cada familia”; además instó a no deslegitimar a través de métodos violentos los reclamos legítimos.

“Debemos deslindar responsabilidades, entre quienes no respetan ningún protocolo sanitario, por lo cual, con seguridad aumentarán los contagios y la viralización de los mismos en nuestra ciudad, de aquellos que necesitan trabajar y lo hacen cumpliendo los protocolos. Los ciudadanos o sectores que no quieren ser protegidos en su salud, como mínimo, deben tener respeto y empatía con la gran mayoría que sí demanda protección, pues, el coronavirus no olvida absolutamente a nadie”, se indicó.

Seguidamente, se expresó que “con inquietud y tristeza la ciudadanía formoseña observa en estos días como se vandalizó un pacífico reclamo de sectores que reclaman trabajar y para los cuales esta Defensoría del Pueblo ha instado mediante actuaciones administrativas formales, espacios de diálogo, necesarios para arribar a acuerdos consensuados que les permita continuar con sus actividades diversas, dentro de esta nueva realidad sanitaria que tenemos en Formosa y de la cual éstos no son responsables y merecen atención y respeto”.

Pero -continúa- “es fácilmente advertible que los problemas que originó la pandemia se solucionan dentro de dicho contexto y es en este punto donde observamos que sectores políticos organizados tienen otra pretensión que no se soluciona lanzando piedras a edificios públicos o privados, se remedia por canales que la misma democracia instaura y que no permite acceder al poder por vías de hecho, sino mediante el voto popular de los ciudadanos”.

Insisten que “como organismo de la Constitución, a través de nuestro -Observatorio Electoral- sabemos que el pueblo da y castiga según sus convicciones y no según quien grita más fuerte o quien tiene más programas u horas de televisión o quien ocupa las redes sociales con noticias falsas”.

“Sin entrar en detalles que no corresponden a esta institución, basta ver en redes sociales como se incita a la violencia, como se organizan grupos de choque, como instan a las mujeres a ponerse al frente con menores con absoluta irresponsabilidad y como éstos se adueñan de la marcha que fue convocada por cuestiones legítimas”, se aseveró.

Asimismo, la Defensoría cuestionó a “los libres o libertarios” que “después festejan alcoholizados burlando la distancia social y la utilización de barbijos poco favor hacen a los sectores vulnerables, no sólo a los que necesitan trabajar, sino a los que no han tenido un solo día de descanso luchando incansablemente: el personal de salud y otros. Es muy difícil proteger a quien no quiere que se le proteja, pero si así no lo quieren deberían tener empatía de no ilegitimar lo legitimo, irrumpiendo en reclamos legítimos sólo para incitar y provocar más violencia”.

“Esperamos que la campaña de vacunación en marcha en nuestra provincia permita otorgar seguridad a las más diversas actividades, como es la educación pública, que en la mayor parte de nuestro territorio es presencial”, se insistió.

Y se continuó: “desde este organismo de la Constitución resaltamos la importancia de los anuncios del auxilio económico mediante diversos instrumentos a los empleados registrados del sector privado, como así también, a todos aquellos que tomaron créditos y hoy se encuentran en una situación crítica para pagarlos, pues ello permitirá equilibrar las situaciones sociales y económicas, incluyendo al sector privado, junto a otras medidas”.

“El derecho a trabajar -dentro del contexto de pandemia- debe ser garantizado cumpliendo los protocolos establecidos para que se mantengan las fuentes laborales de modo tal que ninguna familia formoseña se encuentre en situaciones de desesperación”.

“Desde esta Defensoría del Pueblo se solicita entonces, que los jueces y fiscales tomen las medidas necesarias para impedir que hechos como los que lamentamos se repitan, pues dentro de una sociedad democrática los reclamos deben ser pacíficos y por los canales institucionales, pues todo lo que se lleva a cabo al margen de la ley, ilegitima lo legitimo y a ningún formoseño de bien, le resulta indiferente que urge restaurar el dañado tejido social de nuestra comunidad”, cierra el organismo.

Compartir

Linkedin Print