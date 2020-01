Proyecto de unificación en precios de combustibles beneficiará al NEA

Compartir

Faruk Jalaf, presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio del Noreste (CESANE), en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló sobre la propuesta planteada por el gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, quien realizó reclamos a Nación para unificar el valor de los combustibles planteando que con Capital Federal hay diferencias de hasta 10%, planteo que fue tomado positivamente por el Ministro de la Producción de la Nación Matías Kulfas, a quien todos consideran el funcionario central en la negociación por los precios de las naftas.

En ese marco Jalaf destacó el reclamo realizado y aseguró que si se consiguen unificar los precios de las naftas, el beneficio será para todo el NEA que siempre pagó «todo más caro», según él mismo explicó.

«Esto es algo que nosotros ya habíamos peleado hace mucho tiempo y en los medios siempre lo hemos dicho desde la Cámara inclusive, reclamábamos por lo menos un tratamiento más federal porque en las provincias del nordeste tenemos el menor ingreso per cápita del país y tenemos las peores condiciones en lo que respecta a servicios públicos caros, combustibles caros y en conversaciones que mantuve con las petroleras dijeron que era una situación de índole política, el flete no justifica la diferencia de un 10 a 12% en los productos, sí puede significar una diferencia de entre un 3 a un 4%, más que eso no así que hablando con el gobernador de Misiones conversamos este tema y le plantee toda la situación esta y él a nivel provincial es la autoridad y tuvo la deferencia de escucharnos a nosotros en la cámara porque siempre hemos defendido los intereses de los habitantes del nordeste porque es una situación de desigualdad que no tiene sentido, hace 30 años que esperamos el gas y nunca llegó entonces el gobernador se puso a la cabeza de esta situación y ha hecho un petitorio a nivel del gobierno nacional con el cual aparentemente hay una buena relación más con la contribución que pueda hacer el Secretario de Energía que es oriundo de Misiones, pienso que puede tener un eco favorable en esta situación y esperemos que el gobernador logre el objetivo porque es un beneficio para toda la región, merecemos por lo menos tener hasta un precio menor o el precio que tiene Buenos Aires, ellos tienen el gas, la luz, el agua más barato, el transporte subsidiado, reciben subsidios permanentes en todo y nosotros en el interior teniendo un ingreso per cápita muchísimo menor que en Buenos Aires tenemos el inconveniente de tener todo más caro», expresó.

Asimismo destacó que «indudablemente que el movimiento que realizó el gobernador Ahuad es fundamental, si no se tiene apoyo político por más que reclamen no pasa nada, yo vengo reclamando desde hace muchos años, soy un habitante del interior del país, siempre lo he sido y defiendo al interior porque el que carga todo es el interior con respecto a la capital, esta diferencia se manifestó en la época del gobierno de Cristina Kirchner donde Guillermo Moreno para que la inflación no aumentara, tomaba solamente el índice de Buenos Aires, no el nacional entonces empezaba a dejar atrasados los precios de los combustibles en Buenos Aires y en el resto del interior seguía subiendo y cada vez más a la par de la inflación. Cuando el gobierno termina se equiparó un poco, empezaron a subir los precios en capital y quedó una diferencia que llegó a un 12% e iba disminuyendo, llegó a un 8% de máxima y con estas devoluciones que sufrió nuestra moneda volvió a subir ya que se aplica sobre un porcentual, es decir que si le ponen un 5% a Buenos Aires y un 5% al interior, el 5% del interior es mayor porque su base es mayor, por eso volvió a aumentar esa brecha que ahora está entre un 10 y un 12%».

«Esto es algo que nosotros siempre hemos reclamado y ellos aducen el flete la razón del aumento, pero en realidad no son fletes porque el flete es un 3 o un 4% cuando mucho, además en una época los precios en todo el país por petrolera eran iguales y las diferencias que podían haber por el cargo de transporte las asumían las petroleras porque cobraban más caro el de Buenos Aires que tenía el flete más bajo y que es el mayor centro de consumo de combustible, más de la mitad del país está en Buenos Aires entonces esas diferencias las absorbían en flete la distribución en las grandes ciudades como Buenos Aires, Rosario y Córdoba que tenían fletes más cortos y más bajos con respecto al resto del país», detalló.

«La otra diferencia es porqué el sur que tiene el mayor ingreso per cápita del país tiene subsidio para todo, para el combustible, el gas, la luz y precios muy diferentes a los nuestros, ese es nuestro reclamo», denunció.

«Lo que se está haciendo a mi entender es lo correcto y la actuación de nuestro gobernador hasta ahora ha sido bastante ejemplar para todos los gobernadores del nordeste que siempre hemos sido relegados, no somos parte de la Argentina porque somos los únicos que no tenemos GNC a pesar de que pagamos impuestos al GNC que va aplicado en la factura de la electricidad», finalizó Jalaf.