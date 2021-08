PSG explotó contra Real Madrid en medio de las tensas negociaciones por Kylian Mbappé

Compartir

A una semana del cierre del mercado de pases en Europa, Leonardo Nascimento dejó expuesto el cortocircuito que existe entre el París Saint Germain, club al que representa como director deportivo, y Real Madrid. Los Merengues tienen puestos los ojos sobre una de sus estrellas: Kylian Mbappé. Y acaban de realizar una oferta que está por debajo de lo pretendido por los parisinos. De hecho el monto es menor al que desembolsaron los franceses al Mónaco cuando el futbolista tenía 18 años.

“Desde hace dos años el Madrid ha tenido un comportamiento no correcto, ilegal, contactando con su entorno, inaceptable, nada correcto hacia nosotros. Y la prueba de esa estrategia es la de presentar una oferta a siete días del final del mercado y a un año del final de su contrato y parece una estrategia para dar entender que lo han intentado todo. No es la cantidad que consideramos, muy lejos de lo que pensamos, y no vamos a vender a un jugador por menos de lo que hemos pagado con 18 años. Tenemos que dar una cantidad pendiente al Mónaco y la oferta no la consideramos suficiente”, fue una de las tajantes respuestas de Leonardo al medio español Marca.

Al mismo tiempo, el brasileño aseguró que la postura del PSG siempre fue la de renovar el vínculo con Mbappé, que expira a mediados de 2022, desde hace dos años. Informó que le hicieron una oferta “muy importante hace dos meses” y otra hace menos que estaba “por encima de los jugadores top”. No quiso dar cifras precisas, pero sí confirmó que el Madrid ofertó menos de los 180 millones de euros (más bonus) que el PSG pagó por él en 2017.

“Consideramos que la oferta no es suficiente, pero esto va más allá de eso. Es la forma en que se ha hecho, irrespetuosa. Hemos hecho todo para que Mbappé esté con nosotros y a una semana no vamos a cambiar el plan. Kylian es el centro del proyecto, pero no está por encima. Pero si se queda o se va, será siempre con nuestras condiciones. Si quiere ir, se va, pero con nuestras condiciones como cualquier otro jugador”, se plantó Leonardo.

Cuando le consultaron si el jugador le pidió irse del PSG, Leonardo respondió: “¿Eso parece, no? ¿Por qué el Madrid hace una oferta entonces? ¿Si nos ha dicho que quiere irse? Me conoces bien, las cosas internas son internas. No lo sé, no es importante, nosotros no queremos que se vaya y hay muchas cosas que se quedan dentro”.

Frente a esta irresoluta situación, existen chances de que Mbappé se marche libre a mediados de 2022, y a esto también hizo referencia el brasileño: “Siempre he dicho que no se irá libre, con Mbappé hemos hablado mucho, con él, con los padres, con su entorno, hemos recorrido un camino muy largo con él. Jamás le hemos abierto la puerta, lo habríamos hecho antes buscando eso. Sé que la gente dice que yo quiero vender, pero Nasser y yo tenemos la misma opinión, no estamos divididos. Si alguien quiere irse, no le vamos a decir no, pero lo hará bajo nuestras condiciones”.

Y completó: “Nuestro objetivo es renovarle. Y que se quede bajo nuestras condiciones. Eso no es solo para Kylian, para todos los jugadores. Creo que nuestra posición es muy clara. Queremos que se quede y que renueve. ¿Si sería una traición que se fuera libre? El Madrid ha hecho una oferta. Y Mbappé siempre ha prometido que nunca se iría libre del club. Veremos dentro de un año”.

