Puestero del Mercado Frutihortícola: “Se perderán ventas porque mucha gente no podrá ir hasta la Rural”

En contacto con el Grupo de Medios TVO, un trabajador del Mercado Frutihortícola habló del cierre de puestos a las 11 horas, acción a modo de protesta por el traslado a un predio de la SRF. “Nosotros hasta ahora trabajamos normalmente con la mercadería que nos queda; el asunto del traslado es complicado porque hay falta de infraestructura, nos sacará el ritmo de trabajo y el precio de cada puesto es muy alto (nos aumentaron el 1000% de lo que pagamos acá). Necesitamos por lo menos un tiempo de seis meses para que la gente se acostumbre y tengamos un buen volumen de ventas”, sostuvo el mismo.

“Hay mucha gente que no podrá ir por la distancia, y si debemos que traer la mercadería tendremos que aumentar”, aseveró.

“De mi parte no me gustan los conflictos pero tuvimos que llegar a esta medida para que nos escuchen, por eso me uní al reclamo que comenzaron los compañeros”, agregó el mismo.