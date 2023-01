Pumas 7s: siempre decisivo, volvió Marcos Moneta y le cambió la cara a la selección argentina

El wing entró como suplente y fue vital en el 29-14 a Canadá en la 4ª etapa del Circuito Mundial; el equipo había vencido a España, pero cayó ante Sudáfrica; Fiji, el rival en el cuarto de final

Las cámaras lo buscaban antes del entretiempo, mostrándolo de espalda, sentado en el banco de suplentes con su característica camiseta número 13. A pocos segundos del entretiempo, Pumas 7s no la pasaba bien e igualaba en 7 contra Canadá, un rival físico, pero de nivel lejano al de las principales potencias y centrado en la lucha por mantener su plaza en el Circuito Mundial de Seven en la próxima temporada. En el choque del grupo B del Seven de Hamilton, el juego era lento y no fluía y, más allá de un try de Agustín Fraga en la última jugada, con una patriada previa de Rodrigo Isgró, el seleccionado argentino estaba lejos de su mejor versión. No tardó mucho en el segundo tiempo el entrenador Santiago Gómez Cora en meter mano y mandar a la cancha a Marcos Moneta, al que le alcanzaron cinco minutos para revolucionar un partido chato y trabado.

En la primera pelota que tocó, el wing recibió un pase sin mirar de Luciano González, resistió dos tackles y definió en la punta para poner a Pumas 7s arriba en el marcador. Tres minutos más tarde asistió a Fraga, una de las nuevas joyas, para estirar la ventaja. Y en la última jugada del partido el propio Fraga asistió con el pie a Moneta, que aprovechó su velocidad para ganarle la carrera a un rival y poner las cifras definitivas: Argentina 29 vs. Canadá 14.

El Rayo, que se había perdido la última gira por un cuadro apendicular, volvió a mostrar por qué es una pieza fundamental en este equipo. Un puñado de minutos le basta para romper toda defensa y destrabar partidos cuando el juego en general no fluye. Con algunos desajustes en las salidas y en la elaboración, Pumas 7s necesitará dar un paso al frente para superar a los favoritos. Tiene individualidades como para hacerlo.

Con sus dos conquistas frente a los canadienses, Moneta ingresó al top 10 de trymen en la historia de Argentina en el World Seven Series. Con 59 tries alcanzó a Lautaro Bazán Vélez y Gastón Revol, en ese rubro que lidera cómodamente el ahora entrenador Santiago Gómez Cora, con 230. Lo llamativo es que el formado en San Andrés lo hizo en apenas 68 encuentros y 13 torneos y tiene apenas 22 años, con recorrido por delante: seguirá en el seven al menos hasta los Juegos Olímpicos París 2024, su gran objetivo.

En el primer turno en Hamilton, Argentina no había tenido mayores problemas para superar a España, por 20-5. Los tries de Fraga (dos), Matías Osadczuk y Luciano González –ninguno convertido– marcaron la diferencia en el regreso de Santiago Álvarez Fourcade a las canchas, después de casi un año de inactividad por una lesión en una rodilla. El bahiense ingresó desde el banco y recibió una tarjeta amarilla. Una vuelta de peso por su regularidad, su manejo de los tiempos y su liderazgo en un seleccionado que tiene una buena mezcla de experimentados y sangre joven.

La ajustada caída a manos de Sudáfrica por 17-14 en el cierre de la zona B dejó segunda a la Argentina, lo cual la obliga a cruzarse en la rueda de cuartos de final con Fiji, una de las grandes potencias de la especialidad, que mostró todo su repertorio al derrotar a Francia (26-10), Kenia (21-7) y, en un encuentro de una intensidad física notable de principio a fin, Samoa (22-12), el puntero de la tabla general.

Con el regreso de Jerry Tuwai, su estratega, y figuras como Waisea Nacuqu y Manueli Maisamoa, procurará su primera conquista en la temporada y acercarse a los primeros puestos del ranking. Pumas 7s vs. Fiji será el segundo encuentro de los cuartos de final de oro, empezará a las 19.20 de Buenos Aires y será transmitido por Star+.

En los cuatro torneos de la temporada, Pumas 7s se clasificó siempre entre los ocho mejores. En los tres anteriores cayó en los cuartos de final. En el estadio FMG, de Hamilton, intentará cruzar el Rubicón