Pusineri tuvo su primer día como DT de Independiente y habló sobre una posible vuelta del Kun Agüero

Lucas Pusineri puso en marcha su proceso al frente de Independiente y no tuvo problemas en responder todos los interrogantes que le plantearon en conferencia de prensa, incluso se animó a soñar con un hipotético retorno de Sergio Agüero a la entidad en un futuro cercano.

El flamante DT estaba hablando sobre la importancia del trabajo en las inferiores para crear un sentido de pertenencia en los futbolistas y utilizó al Kun como referencia: “Uno de los pocos jugadores que podría volver a futuro es el Kun Agüero, obviamente, porque tiene sentido de pertenencia con la institución y ese sentido de pertenencia con la institución se la dio las inferiores. El Kun es un futbolista muy querido por todos, debutó con 15 años. En un futuro me encantaría tenerlo porque lo aprecio mucho y tengo contacto fluido con él”.

El atacante de 31 años tiene contrato con el Manchester City hasta mediados del 2021, aunque se rumoreó que existiría una cláusula que le permitiría salir en junio de este año si así lo desea. “Por ahí la gente no sabe que en Europa, más en Inglaterra, los jugadores que tienen un año de contrato o menos tienen que renovar sí o sí. Más un jugador como Sergio, que es histórico en el club. No debería estar a un año de estar libre”, había explicado en su momento su padre Leonel Del Castillo.

Pusineri, que viene de comandar con éxito al el Deportivo Cúcuta y al Deportivo Cali en Colombia, aseguró que pretende que el Rojo se transforme en una “pesadilla” para los rivales. Con un claro anclaje en darle espacio a los futbolistas de las inferiores, advirtió sobre el mercado de pases: “No hay que apresurarse, hay que tratar de ver porque si no lograríamos un amontonamiento y en los planteles no es algo lógico y bueno. Es muy necesario que todos estemos unidos para lograr esa química que se necesita para que florezca”.

Hasta el momento, tendrá 36 futbolistas a disposición entre jóvenes que se desempeñarán en la reserva y el retorno de Leandro Fernández y Braian Romero luego de sus préstamos en Vélez y Atlético Paranaense, respectivamente. “La conducta de los futbolistas hace que uno pueda tener un equipo solido, con mucha intensidad o no. Eso nace de los jugadores. A partir de ahí hay que bajar un mensaje de reponerse ante la adversidad, buscar el protagonismo”, declaró.

El flamante conductor del equipo advirtió que van a “evaluar” a todos los jugadores y en los próximos días delinearán el plantel definitivo: “Veremos algunos detalles puntuales de futbolistas que puedan recibir opciones de otros lugares y a partir de ahí se barajarán opciones a seguir. Quiero potenciar a los chicos de las inferiores, pero no voy a estar atado a poner jugadores que no rinden. No tengo compromisos con nadie. No me ato a ningún esquema, eso depende de los jugadores”.