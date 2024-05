Qualy Roland Garros: tres argentinos pasaron a la última ronda y tres quedaron eliminados

Bagnis, Burruchaga y Riera jugarán por el pase al cuadro principal, mientras que Schwartzman, Trungelliti y Cerúndolo perdieron.

Roland Garros es el punto culmine de la gira de polvo de ladrillo. Y como pocos torneos del mundo, las tribunas se suelen llenar una semana antes del arribo de las grandes figuras del circuito. Pese a que falta para ver a Rafael Nadal o Novak Djokovic, la pasión por el torneo se siente desde la clasificación. Y los argentinos siempre son protagonistas: este miércoles hubo tres triunfos y tres derrotas en la segunda ronda de la fase previa.

A un paso del cuadro

En el duelo 100% nacional, Facundo Bagnis (119°) derrotó a Juan Manuel Cerúndolo (178°) por 6-4 y 6-2 en 1h28m. Con la confianza por las nubes y teniendo uno de sus mejores años en mucho tiempo, el nacido en Armstrong se quedó con la victoria entre los zurdos. Y lo hizo con buenos números al saque (72% de primeros, ganando el 71%), pero especialmente metiendo presión con la devolución. Tanto es así que consiguió quebrar en seis oportunidades. Juanma, que viene luchando contra problemas físicos, no está mostrando signos de buen juego. Definirá el pase al cuadro principal del Abierto de Francia contra el japonés Shintaro Mochizuki (163°).

Además, Román Burruchaga (145°) superó al nipón Yasutaka Uchiyama (214°) por 6-2 y 6-4 en 1h18m. Guiado por Leonardo Mayer, el hijo del campeón del mundo en México 1986 sigue dando pasos adelante en el circuito. Y salvo un mal arranque en el segundo set, donde llegó a estar 0-4, luego todo corrió por su cuenta. Su siguiente rival será el eslovaco Jozef Kovalik (146°).

Por último, Julia Riera (93ª) vivió un encuentro soñado. Sin fisuras, demostró su condición de top 100 y bajó sin problemas a la local Harmony Tan (233ª) por 6-3 y 6-2 en 1h21m. Buscará su primer main draw de Grand Slam vs. la filipina Alexandra Eala (160ª).

Los que se despidieron

Marco Trungelliti (169°), alias El hombre qualy, no pudo con el canadiense Gabriel Diallo (166°) ni con las dos interrupciones por lluvia. Su rival, verdugo de Genaro Olivieri en la primera instancia, estuvo más preciso en los puntos importantes y se anotó el triunfo por detalles. Fue 7-6 (6), 3-6 y 6-4 en 3h05m.

Por otro lado, Diego Schwartzman (141°) vivió su último encuentro en Rolanga. Bajo un clima ensordecedor y típico de Copa Davis, no pudo con el local Quentin Halys (187°) y perdió por 4-6, 6-4 y 7-6 (7) en 3h05m. El saque y los errores no forzados fue determinante el super tiebreak decisivo.

El dos veces finalista

que no tendrá despedida

Dominic Thiem (131°), que supo ser dos veces finalista en Bois de Boulogne, no recibió una invitación para participar del cuadro y sufrió la despedida en la segunda vuelta ante el finés Otto Virtanen (156°) por 6-2 y 7-5 en 2h19m. Luego, en la Suzanne Lenglen le hicieron un homenaje en el que fue ovacionado.