Qué dijo Laurita Fernández sobre la posibilidad de un futuro embarazo luego de la supuesta reconciliación con Nicolás Cabré

En las últimas horas, volvió a circular el rumor de que Laurita Fernández y Nicolás Cabré se habrían reconciliado nuevamente. Incluso, Ángel De Brito, que es muy amigo de la bailarina luego de haber conducido juntos el Cantando 2020, lo afirmó desde sus redes sociales.

“Hola, mi rey, ¿Laurita volvió con Cabré?”, le preguntó una seguidora en Instagram, y el periodista contestó sin dudar: “Si”. Por otra parte, desde su cuenta de Twitter compartió una foto en la que se veía al actor junto a la China Suárez en el colegio donde asiste Rufina, la hija que tienen en común, y aprovechó la ocasión para comentar: “Me falta la foto del asado que le hizo a Laurita el finde”.

En ese contexto, este jueves la conductora estaba tratando en su ciclo, El club de las divorciadas, el tema de lo que significa la vuelta al trabajo para las mujeres luego de la maternidad. “Está bien el mensaje que dio Noelia (Marzol), que cuente cómo vive ella ese proceso estuvo bueno”, dijo el panelista Luis Piñeiro después de escuchar el relato de Melina Fleiderman. En ese momento, Laurita acotó: “Es súper personal, y además lo que me encantó de Noe es que hasta sexualizó el embarazo. Ella se mostró de la manera que sentía hacerlo. Eso me parece súper”. Acto seguido, agregó: “Yo el día que quede embarazada me voy a comer todo lo que me prohibí toda la vida comer, que no puedo. Así que me van a ver así “, dijo haciendo un gesto de una enorme panza.

“Yo lo hice, 22 kilos…”, le comentó Ximena Capristo. “¿Sí? ¿Y costó recuperaste tu peso?”, quiso saber la conductora, a lo que la ex Gran Hermano respondió: “Un montón me costó recuperarlo, pero no importa”. Luego, la ex campeona del Bailando le consultó:“¿Pero qué comías?”. “Todo”, expresó Ximena entre risas. “Me encanta, yo voy a ser como Xime”, cerró la conductora.

Si bien por ahora ninguno de los protagonistas se refirió a la supuesta reconciliación, esta no sería la primera vez que la pareja, que se conoció en 2018 mientras protagonizaban Sugar, vuelve a apostar al amor. A mediados de 2020, afrontaron una crisis. Ella regresó a su departamento y luego confirmó la separación. “Tenemos mucho amor, pero también tenemos mucho amor propio los dos. Cada uno sabe lo que quiere. Y cuando hay cosas que no coinciden, y tenemos distintas maneras de encarar las cosas, aprovechamos la distancia obligatoria para ver qué pasa”, explicó Laurita en aquél entonces.

Pero en septiembre, comenzaron a circular unas imágenes de la conductora y el actor en diferentes circunstancias cotidianas. Paseando por el barrio, haciendo las compras, siempre a una distancia prudente, sin abrazos comprometedores, pero la confirmación era cuestión de tiempo. Y Laurita lo reconoció en el programa Los ángeles de la mañana y luego lo ratificó en su cuenta de Instagram.

Sin embargo, en mayo de este año, sorprendió al confirmar una nueva ruptura con el ex Son Amores. “Hace más de un mes que no estamos juntos. Nos queremos mucho. Fueron tres años hermosos”, escribió en sus stories ante la inquietud de uno de sus más de cuatro millones de seguidores ¿Será ésta la vuelta definitiva?

