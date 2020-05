Compartir

Soy albañil y en varios controles por los que me toca pasar me informan que no puedo hacerlo porque mi moto termina en número par y ese día no me corresponde, pese a que estoy exceptuado y puedo trabajar. Deben ser más flexibles con nosotros, pareciera que quieren que uno se compre otra moto que termine en impar y así poder pasar todos los días. A los que trabajamos nos controlan un montón y al resto nada. Es injusto.